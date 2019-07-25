Общество

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестатаРИА Новости 03:29

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы. Соответствующий приказ разместили на сайте ведомства.
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Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год

РБК04:55

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

РИА Новости03:29

Названы минимальные баллы для прохождения ЕГЭ

Газета.Ruвчера в 12:42

Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы

ТАССвчера в 11:54

Образование семинаристов равно божественной трагедии

Вести.Ruвчера в 08:48

В Забайкалье осуждённые женщины получили аттестаты

Байкал-Dailyвчера в 06:59

Абитуриенты выбирают экономику, юриспруденцию и IT

Интерфаксвчера в 06:08
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Музыка

Бузова получила травму во время выступления

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Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»

Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
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Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа

Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
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Политика

В США отреагировали на задержание Украиной российского танкера

Посольство США на Украине оценило задержание на украинским силовиками российского танкера.
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Теннис

Посольство США оформило визу теннисистке Кузнецовой

Виза в США, из-за проблем с получением которой теннисистка Светлана Кузнецова не смогла попасть Citi Open, готова.
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Политика

Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
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Политика

Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing

На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Политика

ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца

Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Экономика

Сладости могут подорожать из-за НДС на пальмовое масло

Представитель Московской торгово-промышленной палаты Марина Петровна сообщила, что может произойти рост цен на кондитерские изделия в связи с повышением налога на добавленную стоимость пальмового масла.
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Происшествия

На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода

На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Политика

В Госдуме рассказали о контактах с партией Зеленского

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассказал о контактах депутатов украинской партии "Слуга народа" с российскими парламентариями.
Обновлено в 08:32
Гаджеты

Продажи смартфонов Google удвоились благодаря Google Pixel 3a

Во время телефонного разговора генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что с выпуском Google Pixel 3A в мае общие продажи устройств Pixel за второй квартал 2019 выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 05:34
Музыка

Обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна выставят на торги в РФ

Речь идет о последней пластинке группы под названием In Utero. Стартовая цена лота - 340 тысяч рублей.
Обновлено в 10:26
Спорт

Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название

Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Туристы из Китая ударили россиянку в очереди в музей «Царское Село»

По данным правоохранителей, конфликт между туристами россиянкой, произошел у входа на территорию государственного музея-заповедника «Царское Село».
Обновлено в 08:35
Политика

Суд Киева обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) завести дело о возможном захвате власти экс-президентом Петром Порошенко при назначении судей.
Обновлено в 09:37
Политика

Владелец задержанного танкера приехал на Украину

Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину.
Обновлено в 10:02
Общество

Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 10:07
Общество

Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Политика

Борис Джонсон хочет завести на Даунинг-стрит собаку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет поселить в своей резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая «составит ему компанию», передаёт РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Daily Mirror.
Обновлено в 10:03
Политика

Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Политика

Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций

Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
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Общество

Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе

Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.
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Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве женщины в Раменском

Обвиняемого в убийстве женщины в подмосковном Раменском арестовали на два месяца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Политика

Решение не пускать оппозиционеров на московские выборы столичные и федеральные чиновники принимали сразу

Оппозиционеров решили не пускать еще на стадии регистрации кандидатов.
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Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
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