Рособрнадзор рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 годуPiter.tv 01:12

Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о нововведении во время проведения ЕГЭ. Специалист рассказал, что задания для выпускников будут направляться в пункты сдачи экзамена по специальным защищенным интернет-каналам.

Рособрнадзор рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

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