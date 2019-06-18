Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работыРБК вчера в 16:46

Экспертная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику гимназии № 3 Артему из Астрахани. Его работу не смогли отсканировать и проверить. Ситуацию «360» прокомментировала директор школы Нина Меланьина.

с чего всё началось

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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