Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работыРБК вчера в 16:46
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Читать в источнике
Оценить490
с чего всё началось
Экспертная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику гимназии № 3 Артему из Астрахани. Его работу не смогли отсканировать и проверить. Ситуацию «360» прокомментировала директор школы Нина Меланьина.Телеканал 360°вчера в 01:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Астраханские школьники, получившие «ноль» за ЕГЭ, добились проверки работ
Телеканал 360°вчера в 15:01
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 опубликовал сюжет, в котором перечислил имена тех, кто якобы виноват в крушении малайзийского Boeing в Донбассе пять лет назад.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Футбол
Испанские клубы на старте летнего трансферного рынка уже потратили 520 млн евро
Испанские клубы Ла Лиги за первые 19 дней летнего трансферного окна потратили 520 млн евро.
Обновлено в 00:22
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено вчера в 02:12
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Обновлено вчера в 22:59
Спорт
Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи
Платини был взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено вчера в 21:47
Наука
Назван популярный продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Употребление двух и более порций натурального йогурта в неделю снижает риск развития аденомы, которая может предшествовать появлению рака кишечника.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Все цыгане покинули Чемодановку
Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено 17 июня в 15:37
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро на востоке Москвы
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Теннис
Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы
Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мальорке.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Мадуро оценил покушение на него в $20 млн
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Во Владивостоке суд оштрафовал отловщиков косаток на 37,6 млн
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58