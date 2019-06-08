Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭРИА Новости 08:33
Первые итоги основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) не продемонстрировали никаких аномалий, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. "Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних", - говорится в сообщении.
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