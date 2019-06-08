Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭТАСС 08:22
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Рособрнадзора.ТАСС08:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
Футбол
Россия разгромила Сан-Марино в отборочном матче ЧЕ-2020
Обновлено в 14:02
Общество
Перед Раками огромные перспективы, а Стрельцам сложно довериться окружающим
РАК Сегодня перед вами откроются двери к новым перспективам.
Обновлено в 06:46
Политика
Кудрин рассказал, как победить триллионную коррупцию в РФ
Справиться с коррупцией в России можно только путём внедрения лучших практик по открытости органов государственной власти, которые применяются во всём мире, заявил глава Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Обновлено в 08:23
Хоккей
«Был в шоке от слов Воробьева про наш хоккей». Интервью финского тренера, который обыграл Россию
Эксклюзивное интервью главного тренера сборной Финляндии Юкки Ялонена – о победе на чемпионате мира, полуфинале против России, причинах поражения нашей команды, пиве, СКА и КХЛ.
Обновлено в 08:35
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу
Фото: Ани Лорак на Премии "Муз-ТВ" с дочерью Софией В интервью репортерам Лорак отметила, что сейчас занимается поиском новых сотрудников для своей команды, а также весьма недвусмысленно намекнула, что наконец-то нашла замену бывшему мужу, однако имени его называть не стала, обратив ответ в шутку.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД
В московском здании ОМВД на Байкальской улице обнаружен мертвым сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
«Чертило опущенный»: Комбат «Донбасса» поглумился над потерями «Азова», нацисты грозят ему «спросить за базар»
«Откровения» комбата вызвали резкую реакцию боевиков «Азова».
Обновлено в 13:15
Происшествия
Два автобуса столкнулись на Шри-Ланке
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном
Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Суд дал адвокатам Голунова на ознакомление с делом 15 минут
Судья Никулинского суда города Москвы предоставил юристам задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на ознакомление с материалами дела 15 минут.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Трамп санкционировал сделки с арабскими странами в обход Конгресса
Администрация президента США Дональда Трампа в обход Конгресса страны санкционировала свыше 20 сделок с арабскими государствами.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине
Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Космос
«Juno» сфотографировал черный вихрь на Юпитере
29 марта 2019 года во время 20-го облета Юпитера космический аппарат NASA «Juno» получил снимки удивительного черного урагана, бушующего в облаках газового гиганта.
Обновлено вчера в 01:44
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Решетова переживает, что поправилась за время беременности
Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено в 13:53
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено 05 июня в 14:43
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено в 13:28
Футбол
Гризманн определился с продолжением карьеры
Обновлено в 10:45
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold теперь ожидается в июле
Источник утверждает, что сразу два очень надежных информатора подтвердили, что компания уже близка к решению проблем смартфона Samsung Galaxy Fold, который поступит в продажу в июле текущего года.
Обновлено в 02:44
Политика
Зеленский назвал правильным решением распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его решение Верховной Рады было верным.
Обновлено вчера в 14:25