Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭТАСС 08:22

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Рособрнадзора.

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