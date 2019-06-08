Общество

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭТАСС 08:22

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
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Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Рособрнадзора.
ТАСС08:22

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Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

RT на русском11:46

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ

Говорит Москва12:37

Представлены первые итоги ЕГЭ

РЕН ТВ08:22

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Российская газета09:30

Рособрнадзор оценил первые результаты ЕГЭ

News.ru09:09

Рособрнадзор: Около 6% участников ЕГЭ по географии не смогли преодолеть минимальный порог баллов

Агентство Москва09:30

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

ТАСС08:22
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
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Армия и оружие

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Авто

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Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

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Обновлено в 09:58
Армия и оружие

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Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
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Источник утверждает, что сразу два очень надежных информатора подтвердили, что компания уже близка к решению проблем смартфона Samsung Galaxy Fold, который поступит в продажу в июле текущего года.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его решение Верховной Рады было верным.
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