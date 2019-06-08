Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭRT на русском 11:46
Первые результаты единого государственного экзамена свидетельствуют об объективности экзамена и отсутствии каких-либо аномалий. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
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Футбол
Дзюба назвал сборную Сан-Марино очень опасным соперником
После разгромной победы над сборной Сан-Марино (9:0) в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 капитан национальной команды России Артём Дзюба похвалил соперника.
Обновлено в 15:30
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Игры
Опубликован возможный постер игры от FromSoftware и Джорджа Мартина
Возможный промо-постер Elden Ring — игры, созданной FromSoftware при участии автора «Игры престолов» Джорджа Мартина, — появился в Сети.
Обновлено в 07:30
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Журналиста Голунова отправили под домашний арест
Обновлено в 15:47
Футбол
Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 13:29
Спорт
В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей
Обновлено в 11:54
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Зачем США намерены тестировать системы GPS с «защитой от России»
"Война XXI века" Как отмечает издание, решение об испытаниях новых систем было принято на фоне "воздействия России" на коммуникации стран Запада — "от мобильных сетей в ходе учений до радиоэлектронной борьбы против операций США в Сирии".
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Названы топ-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
Обновлено в 14:26
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Игры
В сети появилось изображение коллекционного издания Cyberpunk 2077
На Реддите появилось изображение с возможным содержанием коллекционного издания Cyberpunk 2077.
Обновлено в 06:24
Наука
Ученые установили предел выносливости человека
Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.
Обновлено 06 июня в 07:59
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Музыка
В Московской консерватории пройдет фестиваль «Рожденные Россией»
Мероприятие пройдет при содействии Фонда развития творческих инициатив.
Обновлено в 08:55
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Армия и оружие
Появилось видео удара авиации РФ по боевикам в Сирии
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено вчера в 03:45
Музыка
Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления.
Обновлено в 11:09
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52