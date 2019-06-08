Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭRT на русском вчера в 11:46
Первые результаты единого государственного экзамена свидетельствуют об объективности экзамена и отсутствии каких-либо аномалий. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
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Рособрнадзор: Около 6% участников ЕГЭ по географии не смогли преодолеть минимальный порог баллов
Агентство Москвавчера в 09:30
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу
Закон, предусматривающий наказание за повторное незаконное подключение к электричеству или тепловым сетям, вступил в силу в воскресенье, 9 июня.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов
Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.
Обновлено 07 июня в 03:40
Футбол
Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком
Обновлено вчера в 20:30
Общество
WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
Соловьева удивила реакция российских моряков на маневр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился спокойной реакции российских моряков с противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским крейсером Chancellorsville в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В армянском монастыре Ахпат, признанном наследием ЮНЕСКО, возник пожар
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:01
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Гаджеты
Новый игровой ноутбук Lenovo Legion Y540
Ноутбуки игровой серии Legion Y540 оснащены самым современным 9 поколением процессоров Intel® Core™ поколения Coffee Lake Refresh — Intel Core i5-9300H с чертырьмя ядрами с восемью потоками, или Intel Core i7-9750H с шестью ядрами и двенадцатью потоками Компьютер работает под управлением операционной системы Windows 10, либо идёт без предустановленной ОС.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Португалия и Нидерланды сыграют в первом в истории финале Лиги наций по футболу
9 июня состоится первый в истории финал футбольной Лиги наций УЕФА. На поле встретятся сборные Португалии и Нидерландов.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено вчера в 12:52
Авто
Компания Ford подогревает спрос на кроссовер Territory
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»
Парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством».
Обновлено вчера в 17:11
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Лоси вышли к людям в поисках воды и корма из-за жары в Москве
Обновлено вчера в 08:41
Экономика
Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году
Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 00:17
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено вчера в 04:33
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено вчера в 18:37
Игры
К The Sims 4 выйдет дополнение Island Living
«The Sims 4: Жизнь на острове» выйдет 21 июня на РС, а 16 июля — на Xbox One и PS4.
Обновлено вчера в 15:09
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Синоптики предупредили москвичей о возможности стихийных бедствий из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-8 градусов.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил жидкость для очистки труб
Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
Боевики ИГ напали на армейский патруль к югу от Пальмиры
В результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) напали на патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве
«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Обновлено вчера в 16:46
Здоровье
Сезон клещей начался в регионе
Раньше люди, которых укусил клещ, шли за помощью в конце апреля – начале мая. В этом году случаи укусов регистрируют с конца марта.
Обновлено вчера в 17:09