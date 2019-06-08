Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭRT на русском вчера в 11:46

Первые результаты единого государственного экзамена свидетельствуют об объективности экзамена и отсутствии каких-либо аномалий. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
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Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

RT на русскомвчера в 11:46

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

РИА Новостивчера в 08:33

Рособрнадзор: Около 6% участников ЕГЭ по географии не смогли преодолеть минимальный порог баллов

Агентство Москвавчера в 09:30

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Российская газетавчера в 09:30

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ

Говорит Москвавчера в 12:37

Представлены первые итоги ЕГЭ

РЕН ТВвчера в 08:22

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

ТАССвчера в 08:22
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено вчера в 04:53
Политика

Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.
Обновлено вчера в 20:19
Общество

Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу

Закон, предусматривающий наказание за повторное незаконное подключение к электричеству или тепловым сетям, вступил в силу в воскресенье, 9 июня.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов

Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.
Обновлено 07 июня в 03:40
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

Обновлено вчера в 20:30
Общество

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

Соловьева удивила реакция российских моряков на маневр крейсера США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился спокойной реакции российских моряков с противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским крейсером Chancellorsville в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

В армянском монастыре Ахпат, признанном наследием ЮНЕСКО, возник пожар

Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:01
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Гаджеты

Новый игровой ноутбук Lenovo Legion Y540

Ноутбуки игровой серии Legion Y540 оснащены самым современным 9 поколением процессоров Intel® Core™ поколения Coffee Lake Refresh — Intel Core i5-9300H с чертырьмя ядрами с восемью потоками, или Intel Core i7-9750H с шестью ядрами и двенадцатью потоками Компьютер работает под управлением операционной системы Windows 10, либо идёт без предустановленной ОС.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова

В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол

Португалия и Нидерланды сыграют в первом в истории финале Лиги наций по футболу

9 июня состоится первый в истории финал футбольной Лиги наций УЕФА. На поле встретятся сборные Португалии и Нидерландов.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено вчера в 12:52
Авто

Компания Ford подогревает спрос на кроссовер Territory

Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»

Парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством».
Обновлено вчера в 17:11
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Лоси вышли к людям в поисках воды и корма из-за жары в Москве

Обновлено вчера в 08:41
Экономика

Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году

Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 00:17
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено вчера в 04:33
Здоровье

Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки

Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено вчера в 18:37
Игры

К The Sims 4 выйдет дополнение Island Living

«The Sims 4: Жизнь на острове» выйдет 21 июня на РС, а 16 июля — на Xbox One и PS4.
Обновлено вчера в 15:09
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено 06 июня в 04:14
Общество

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Синоптики предупредили москвичей о возможности стихийных бедствий из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-8 градусов.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил жидкость для очистки труб

Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие

Боевики ИГ напали на армейский патруль к югу от Пальмиры

В результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) напали на патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве

«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

Обновлено вчера в 16:46
Здоровье

Сезон клещей начался в регионе

Раньше люди, которых укусил клещ, шли за помощью в конце апреля – начале мая. В этом году случаи укусов регистрируют с конца марта.
Обновлено вчера в 17:09
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