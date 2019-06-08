Общество

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭТАСС 08:22

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Рособрнадзора.
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Первые итоги ЕГЭ 2019 года: результаты по профильной математике улучшились

Комсомольская правда11:06

Рособрнадзор: Около 6% участников ЕГЭ по географии не смогли преодолеть минимальный порог баллов

Агентство Москва09:30

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Российская газета09:30

Рособрнадзор прокомментировал первые итоги ЕГЭ

Национальная служба новостей09:25

Рособрнадзор оценил первые результаты ЕГЭ

News.ru09:09

Представлены первые итоги ЕГЭ

РЕН ТВ08:22

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

ТАСС08:22
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика

Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент

Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине

Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Не менее 19 человек пострадали в ДТП с автобусами на Шри-Ланке

Все пострадавшие госпитализированы.
Обновлено в 11:23
Политика

Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС

Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Футбол

Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино

Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова

Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Спорт

Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Склифе сообщили о состоянии Алибасова

Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
Обновлено в 05:38
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено в 04:45
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Общество

МЧС предупредило о жаре и грозах в Ленобласти

Спасатели предупредили о том, что в воскресенье, 9 июня, в Ленинградской области по-прежнему будет царствовать жара.
Обновлено в 10:56
Кино

Софи Тернер раскрыла тайну появления кофе в кадре «Игры престолов»

Напомним, что стаканчик с кофе оказался в кадре во время застолья после битвы за Винтерфелл.
Обновлено в 03:34
Экономика

В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян

Россия является донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, около 90 процентов выезжающих на постоянное место жительства в другие страны россиян имеют такой статус, заявил в субботу замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Южная Корея представила новую зенитную установку на колесном шасси

Обновлено в 02:45
Экономика

Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:37
Технологии

La Vanguardia (Испания): жестокие пощечины - новый пример бесплатного показа насилия в интернете (La Vanguardia)

«Связь, которая устанавливается между аудиовизуальными развлечениями и насилием способствует тому, что для аудитории это становится нормой, поскольку жестокое поведение связывается с успехом, славой и социальным признанием».
Обновлено в 11:21
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 10:36
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 07:33
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Транспорт

В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны

«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Футбол

Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру

Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру.
Обновлено в 10:13
Общество

В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Здоровье

В России готовится к регистрации препарат для лечения рака

Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.
Обновлено в 02:46
Общество

МЧС предупредило о идущей на Москву грозе

Обновлено в 09:59
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