Общество
Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭИзвестия 08:37
За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщили в Рособрнадзоре, пишет «РИА Новости».
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Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Политика
Мэры Харькова и Одессы избраны сопредседателями партии «Доверяй делам»
Второй этап объединительного съезда партии «Доверяй делам» пройдет 9 июня в Одессе.
Обновлено в 10:04
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Гаджеты
Apple решила отказаться от iTunes
Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.
Обновлено 31 мая в 18:04
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Обновлено в 03:41
Кино
Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»
Биографический фильм о британском певце Элтоне Джоне «Рокетмен» вызвал негативную реакцию у сводного брата артиста Джеффа Дуайта.
Обновлено в 10:02
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол
Ответный стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» состоится сегодня
Обновлено в 03:42
Общество
Владимир Зеленский показал сына
В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
Обновлено в 03:00
Транспорт
В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы
Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске предпочел попкорн просмотру мультфильма с Дмитрием Шепелевым
Вместе с шестилетним сыном Платоном, который появился на свет от гражданского брака с певицей Жанной Фриске, он сходил в кинотеатр на мультфильм «Аладдин».
Обновлено вчера в 23:45
Единоборства
Василий Уткин выступил от имени московского толстячества
От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15
В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Политика
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Обновлено в 06:15
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 82
Число людей, обратившихся за медицинской помощью после взрывов и пожара на заводе в Дзержинске, возросло до 82.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире
В городе Богдановиче Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 06:38
Авто
Импорт иномарок в Приморье с начала года вырос почти вдвое
С начала 2019 года по состоянию на 27 мая сотрудники Владивостокской таможни оформили 26665 автомобилей, ввезенных на территорию России.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха
Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком
Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете
Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Трактор въехал в толпу журналистов во время гонок в Ростовской области
В воскресенье на дороге Ростов — Таганроге проходят традиционные гонки на тракторах, получившие название «Бизон-Трек-Шоу».
Обновлено в 08:52