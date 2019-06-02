Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭИзвестия 08:37

За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщили в Рособрнадзоре, пишет «РИА Новости».

Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ

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