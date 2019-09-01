Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

Рособоронэкспорт провел более 200 предконтрактных переговоров в ходе авиасалона МАКС-2019, по итогам которых компания ожидает роста портфеля заказов на несколько миллиардов долларов, сообщили в воскресенье в пресс-службе спецэскпортёра.
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Рособоронэкспорт с начала года экспортировал оружие на $ 8,5 млрд

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«Рособоронэкспорт» сообщил о поставках военной продукции на $8,5 млрд

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Россия планирует подписать контракты на несколько миллиардов долларов по итогам МАКС-2019

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МАКС-2019 принесёт Рособоронэкспорту контракты на миллиардов долларов

News.ru03:36

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

РИА Новости03:53
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Российская газета вчера в 17:46
Происшествия

Пять человек погибли и более 20 ранены при стрельбе в Техасе

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Теннис

Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Происшествия

Пострадавшую при ЧП с самолётом в Минино девочку перевезли в Москву

Пострадавшую при жёсткой посадке легкомоторного самолёта под деревней Минино в Подмосковье 12-летнюю девочку доставили из Клинской больницы на лечение в Москву.
RT на русском 03:28
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия

В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека

«Сегодня, около 6:20 на 135 км автодороги «Белгород-Павловск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru 03:29
Гаджеты

Европейскую версию смартфона Xiaomi CC 9 представят в скором времени

В каталоге сертифицированных мобильных устройств Google размещена информация о европейской версии смартфона модели Xiaomi CC 9. Новинку презентуют в скором времени, считает Мишаль Рахман, глава популярного интернет-ресурса XDA Developer.
Актуальные Новости 01:07
Общество

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском вчера в 17:36
Недвижимость

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Политика

Медведев отметил широкий спектр сотрудничества России и Узбекистана

РИА Новости 03:37
Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

РБК 02:35
Происшествия

В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Происшествия

Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург

Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Общество

Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Самые большие средние зарплаты получают учителя в Чукотском (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком округах (91,3 тыс. рублей) и Москве (89,6 тыс. рублей), соответствующее исследование в преддверии Дня знаний провел «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 08:03
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Экономика

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Футбол

Кучаев: «В Туле играть всегда тяжело»

В Туле играть всегда тяжело, местные болельщики всегда хорошо поддерживают свою команду, но нам важно уйти на паузу в чемпионате с хорошим настроением.
Soccer.ru 03:29
Армия и оружие

Украина отправила в Буркина-Фасо три «Шрека-М»

Военное обозрение вчера в 12:07
Экономика

Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое

Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета вчера в 06:36
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Норвегии

На севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли, передает норвежская спасательная служба.
РБК вчера в 14:11
Политика

Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Общество

Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет

Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Интерфакс 01:28
Общество

Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Общество

Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти

Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости вчера в 06:07
Шоу-бизнес

Пугачева в стильном платье спела дуэтом с Вайкуле на празднике друга

Примадонна решила спеть для именинника и его друзей.
Телепрограмма вчера в 06:00
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