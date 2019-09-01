Политика
РИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
Рособоронэкспорт провел более 200 предконтрактных переговоров в ходе авиасалона МАКС-2019, по итогам которых компания ожидает роста портфеля заказов на несколько миллиардов долларов, сообщили в воскресенье в пресс-службе спецэскпортёра.
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Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Происшествия
Пострадавшую при ЧП с самолётом в Минино девочку перевезли в Москву
Пострадавшую при жёсткой посадке легкомоторного самолёта под деревней Минино в Подмосковье 12-летнюю девочку доставили из Клинской больницы на лечение в Москву.
RT на русском 03:28
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия
В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
«Сегодня, около 6:20 на 135 км автодороги «Белгород-Павловск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54
Гаджеты
Европейскую версию смартфона Xiaomi CC 9 представят в скором времени
В каталоге сертифицированных мобильных устройств Google размещена информация о европейской версии смартфона модели Xiaomi CC 9. Новинку презентуют в скором времени, считает Мишаль Рахман, глава популярного интернет-ресурса XDA Developer.
Актуальные Новости 01:07
Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском вчера в 17:36
Недвижимость
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург
Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Общество
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Самые большие средние зарплаты получают учителя в Чукотском (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком округах (91,3 тыс. рублей) и Москве (89,6 тыс. рублей), соответствующее исследование в преддверии Дня знаний провел «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 08:03
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Футбол
Кучаев: «В Туле играть всегда тяжело»
В Туле играть всегда тяжело, местные болельщики всегда хорошо поддерживают свою команду, но нам важно уйти на паузу в чемпионате с хорошим настроением.
Soccer.ru 03:29
Армия и оружие
Украина отправила в Буркина-Фасо три «Шрека-М»
Военное обозрение вчера в 12:07
Экономика
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета вчера в 06:36
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Норвегии
На севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли, передает норвежская спасательная служба.
РБК вчера в 14:11
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Общество
Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет
Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Интерфакс 01:28
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Ведомости вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Пугачева в стильном платье спела дуэтом с Вайкуле на празднике друга
Примадонна решила спеть для именинника и его друзей.
Телепрограмма вчера в 06:00