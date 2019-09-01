Политика
РидусРособоронэкспорт планирует миллиардные контракты по итогам МАКС-2019
По итогам завершающегося сегодня авиасалона МАКС-2019 Рособоронэкспорт планирует подписать контракты на несколько миллиардов долларов, заявил глава госкомпании Александр Михеев.
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Наука
Ученым не удалось объяснить гомосексуальность чисто генетически
Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.
Ugpressa.ru вчера в 00:48
Политика
Бюст Путина установили на острове Ольхон
Иркутск Сегодня 05:21
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Единоборства
Тренер Порье: Дастин финиширует Хабиба в четвёртом раунде
Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова.
Чемпионат 17:51
Общество
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
Известия 19:50
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
RT на русском 20:58
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия 19:22
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Экономика
Аналитики рассказали о профессиях и возрасте должников по кредитам
Чаще всего трудно собрать деньги на очередную выплату людям рабочих профессий (22%), гражданам с невысоким доходом (24%) и людям в возрасте от 35 до 44 лет (23%), передаёт ТАСС.
News.ru 20:57
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Общество
В России увеличится продолжительность жизни до 80 лет
Чиновник рапортовал, что за 15 лет средняя продолжительность жизни в России выросла на восемь лет.
Экспресс газета 03:59
Политика
В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки
Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.
РИА Новости 17:24
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ провел фантастическую гонку»
Спорт-Экспресс 15:05
Политика
Путин проверит ход восстановительных работ в Иркутской области
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент в Иркутской области ознакомится с восстановительными работами после паводка, а также проведет совещание по жилью для пострадавших от наводнения.
РИА Новости 17:05
Финансы
Рубль в сентябре: есть ли основание для паники
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Политика
Консерваторам грозит отстранение от партии при препятствии брекситу
Депутаты от Консервативной партии, которые будут препятствовать осуществлению брексита без сделки, могут быть лишены права представлять данную политическую силу в Палате общин и избираться от неё.
RT на русском 19:15
Здоровье
Кладут с прибором: как выявляют наркозависимых в школах
По мнению главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, подавляющее большинство зависимых начинают потреблять запрещенные препараты в 13 – 15 лет, а попадают на учет после 18.
Известия 17:02
Театры
Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора
Столичный театр «Сатирикон» возглавит новый директор: руководящую должность займет Владимир Казаченко. Он выходит на работу 2 сентября.
Телепрограмма 07:54
Футбол
РФС поздравил Черчесова с 56-летием
Сегодня исполняется 56 лет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
Спорт-Экспресс 17:31
Культура
Бурятский театр кукол «Ульгэр» впервые выступит в регионах Северного Кавказа
Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" впервые покажет свои спектакли в регионах Северного Кавказа.
ТАСС 21:03
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50