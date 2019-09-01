Политика

РидусРидусРособоронэкспорт планирует миллиардные контракты по итогам МАКС-2019

По итогам завершающегося сегодня авиасалона МАКС-2019 Рособоронэкспорт планирует подписать контракты на несколько миллиардов долларов, заявил глава госкомпании Александр Михеев.
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Рособоронэкспорт анонсировал миллиардные контракты на поставку российской военной техники за рубеж

Эхо Москвы04:32

Рособоронэкспорт с начала года экспортировал оружие на $ 8,5 млрд

РЕН ТВ03:55

«Рособоронэкспорт» анонсировал миллиардные контракты по итогам МАКС-2019

РБК04:00

РФ подпишет по итогам МАКС контракты по военной технике на несколько миллиардов долларов

ТАСС04:01

«Рособоронэкспорт» сообщил о поставках военной продукции на $8,5 млрд

RT на русском03:37

В «Рособоронэкспорте» заявили о подготовке миллиардных контрактов по итогам МАКСа

Интерфакс03:27

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

РИА Новости03:53
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
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В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки

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Чиновник рапортовал, что за 15 лет средняя продолжительность жизни в России выросла на восемь лет.
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Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

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Консерваторам грозит отстранение от партии при препятствии брекситу

Депутаты от Консервативной партии, которые будут препятствовать осуществлению брексита без сделки, могут быть лишены права представлять данную политическую силу в Палате общин и избираться от неё.
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В Самаре ребенок умер после падения на него мраморной плиты

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