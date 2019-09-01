Рособоронэкспорт провел более 200 предконтрактных переговоров в ходе авиасалона МАКС-2019, по итогам которых компания ожидает роста портфеля заказов на несколько миллиардов долларов, сообщили в воскресенье в пресс-службе спецэскпортёра.

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

Энергетика Орешкин оценил последствия падения цен на нефть Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что даже при цене нефти в 40 долларов за баррель российская экономика сильно не пострадает.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Хоккей Омский «Авангард» выиграл у ЦСКА Кубок Открытия Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.

Политика Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Общество В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.

Теннис Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Футбол «ПСЖ» попросил фанатов не оскорблять Неймара Один из лидеров фанатов сказал, что они сосредоточат внимание на поддержке команды, в то время как к Неймару проявят безразличие.

Происшествия В Самаре мраморная плита с фасада Дома культуры убила ребенка Ребенок погиб в Самаре после падения на него мраморной плиты с фасада Дворца культуры.

Общество Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.

Экономика Россиян предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Общество Перечислены изменения в жизни россиян с сентября Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.

Армия и оружие Индийские летчики испытали МиГ-35 На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.

Финансы ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума за с марта 2008 года Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1.

Политика Минобороны может достроить космодром Восточный Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.

Политика Вице-президент США пообещал украинцам поддержку По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.

Политика На Ольхоне поставили бюст Путина Активисты Ольхонского района установили на острове Ольхон бюст Владимира Путина с надписью «Гарант Конституции».