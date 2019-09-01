Политика
Московский КомсомолецРособоронэкспорт анонсировал миллиардные контракты по итогам МАКС
Рособоронэкспорт намерен подписать после проведения МАКС-2019 контракты на поставку за рубеж российских самолетов, вертолетов и средств ПВО на сумму в несколько миллиардов долларов, заявил глава компании Александр Михеев. Он подчеркнул, что данные контракты уже обсуждались в августе.
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В «Рособоронэкспорте» заявили о подготовке миллиардных контрактов по итогам МАКСа
Интерфаксвчера в 03:27
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости вчера в 10:19
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия
В Кении после наводнений пропала группа туристов и гид
Отмечается, что без вести пропавшими считаются шесть человек. Уточняется, что в парке нашли тело одного погибшего туриста.
Газета.Ru вчера в 16:05
Армия и оружие
Минобороны РФ обвинило США в ударе по Идлибу
Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения.
Ридус вчера в 06:05
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество
В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 22:53
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика вчера в 05:19
Политика
Жириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.
РИА Новости вчера в 21:04
Авто
Названы три аксессуара, необходимые для нового автомобиля
Замыкает тройку самых необходимых аксессуаров для новых авто защита колесных арок.
SpeedMe вчера в 13:55
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс вчера в 04:27
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Путин посетит пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Газета.Ru вчера в 09:26
Происшествия
Актер Кевин Харт попал в ДТП в Калифорнии
ТАСС вчера в 17:33
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета вчера в 14:13
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:15
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Политика
Президент Польши: мир не вынес уроки из трагедии Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что мир не вынес уроки из страшной трагедии Второй мировой войны, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 12:03
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 15:05
Экономика
Росавиация разрешила ввод нового терминала хабаровского аэропорта
"Новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация)", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 23:34
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Общество
Известный каннибал стал поваром
В 1998 году в городе Гастингсе в графстве Восточный Суссекс Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд.
Lenta.ru вчера в 10:08
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК вчера в 13:02
Кино
Новый персонаж появится в мультсериале «Возвращение в Простоквашино»
VSE42 Новости вчера в 23:38
Авто
ТМ-1131 «Мишка» мог стать новым поколением легендарной «Оки»
У легендарной «Оки», снятой с производства в 2008 году, мог появиться преемник – АСМ-1128 «Мишка».
Автоновости дня вчера в 01:20
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5-35%, либо производитель платит экосбор.
РБК вчера в 20:32
Политика
Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде»
По словам дипломата, на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала войны, приглашены представители Евросоюза, НАТО, «Восточного партнерства», и Россия не входит ни в один из этих форматов.
Телеканал 360° вчера в 01:59
Экономика
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК вчера в 16:24
Футбол
«ПСЖ» попросил фанатов не оскорблять Неймара
Один из лидеров фанатов сказал, что они сосредоточат внимание на поддержке команды, в то время как к Неймару проявят безразличие.
Спорт-Экспресс вчера в 21:37
Футбол
Геннадий Орлов: «Ларссон, Тил и Шюррле не тянут»
Юрий не перестает доказывать, что он мастер высокого уровня.
Спорт-Экспресс вчера в 16:00