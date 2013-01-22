Экономика
«Роснефти» замораживают АрктикуКоммерсантъ вчера в 18:24
Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать «Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы (находятся на стадии геологоразведки).
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с чего всё началось
Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.Коммерсантъвчера в 18:24
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Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Гаджеты
В России вырос спрос на кнопочные телефоны
Очень часто пользователями кнопочных телефонов становятся пожилые люди, которые пользоваться ими намного удобнее, чем смартфонами.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Политика
Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»
Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
Российские банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
Агрохолдинг Владимира Евтушенкова решил продавать бакалею в интернете
Агрохолдинг «Степь», который входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, открыл торговлю сахаром и крупами (под брендом «Степь») на интернет-площадке Ozon.ru.
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:46
Здоровье
Столичный врач рассказал, при каких симптомах надо срочно вызывать скорую
Высокая температура, потеря сознания и другие симптомы могут сигнализировать о серьезном заболевании, требующем немедленного вызова скорой помощи.
Обновлено вчера в 11:20
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Ани Лорак съехалась с новым возлюбленным
После тяжелого развода с мужем Муратом Налчаджиоглу Каролина обрела новое счастье.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Китае запускают массовую продажу клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время запустит массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 01:46
Теннис
Три россиянки с побед стартовали в квалификации US Open
В Нью-Йорке прошли матчи первого круга квалификации US Open. Три россиянки одержали победы на старте.
Обновлено вчера в 16:59
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Банки предложили блокировать карты при подозрительных переводах
Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в законодательство, которые позволят блокировать карты получателя в том случае, если есть подозрения в зачислении на них мошеннических средств.
Обновлено в 01:39
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено вчера в 07:27
Недвижимость
Покупатели жилья в новостройках стали реже привлекать ипотеку
В январе-июне 2019 года в России банки выдали 146,1 тыс. ипотечных кредитов на сделки с новостройками на 371,7 млрд рублей, как подсчитали в ЦИАН по данным ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 06:17
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не ставит перед собой цель удержать братьев Миранчуков
Московский футбольный клуб "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команде.
Обновлено вчера в 10:54
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено вчера в 22:43
Хоккей
Ничушкин стал игроком «Колорадо»
Обновлено вчера в 16:24
Общество
Определены траты на сборы российских школьников к учебному году
Онлайн-сервис Superjob провел исследование и определил, сколько денег понадобится родителям на сборы ребенка в школу в разных регионах России, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:13