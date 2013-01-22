Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.

с чего всё началось

Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать «Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы (находятся на стадии геологоразведки).

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