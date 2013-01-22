Экономика

«Роснефти» замораживают АрктикуКоммерсантъ вчера в 18:24

Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать «Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы (находятся на стадии геологоразведки).
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с чего всё началось

«Роснефти» замораживают Арктику

Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Минфин заблокирует «Роснефти» льготы на триллионы рублей, о которых Сечин просил Путина

URA.Ru01:07

«Роснефти» замораживают Арктику

Коммерсантъвчера в 18:24

Минфин предложил заморозить льготы для новых нефтегазовых проектов в Арктике

Говорит Москва00:45

Минфин предложил заморозить льготы для новых нефтегазовых проектов в Арктике

Интерфакс00:38

«Ъ»: Минфин предлагает заморозить льготы для новых нефтегазовых проектов в Арктике

ТАСС00:13

СМИ узнали о моратории на льготы по новым нефтегазовым проектам в Арктике

Полит.ру01:13
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