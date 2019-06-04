Энергетика

«Роснефть» запустила второе месторождение Эргинского кластераREGNUM 08:20

Добавим, в Эргинский кластер входят Эргинский лицензионный участок (часть Приобского месторождения), Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское, Ендырское месторождения, а также Иртышское (открыто в 2018 году), расположенные на территории Югры и в Тюменской области.
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«Роснефть» ввела в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение

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«Роснефть» ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера

Finam.Ru05:21
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
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