Энергетика
«Роснефть» запустила второе месторождение Эргинского кластераREGNUM 08:20
Добавим, в Эргинский кластер входят Эргинский лицензионный участок (часть Приобского месторождения), Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское, Ендырское месторождения, а также Иртышское (открыто в 2018 году), расположенные на территории Югры и в Тюменской области.
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