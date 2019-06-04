Энергетика

«Роснефть» запустила второе месторождение Эргинского кластераREGNUM 08:20

Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера, запустили специалисты «Роснефти», сообщает 4 июня пресс-служба предприятия.
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«Роснефть» ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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