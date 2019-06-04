Энергетика
Роснефть запустила в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождениеОбщественное телевидение России 09:23
Компания «Роснефть» во вторник запустила в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское нефтяное месторождение. Там началась отгрузка первой партии углеводородов, передает ОТР. Месторождение подготовили к эксплуатации за полтора года.
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Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам
Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами
По словам члена комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольги Шараповой из детского рациона стоит убрать такие продукты, как макароны, сосиски, консервы, сладости, торты и другие мучные изделия.
Обновлено в 09:19
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний
Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.
Обновлено в 09:04
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина
В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Экономика
Крупнейшие энергокомпании РФ выступили против льгот для Забайкалья
Крупнейшие электроэнергетические компании и потребители энергии в России выступили против предоставления льгот по энергоценам для Забайкальского края, следует из их письма вице-премьеру Дмитрию Козаку (РИА Новости ознакомилось с копией документа).
Обновлено вчера в 03:38
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:17
Авто
Land Rover представит совершенно новый Defender
Забудьте о предшественнике, поскольку новый Land Rover Defender претендует на премиум-сегмент.
Обновлено вчера в 06:39
Экономика
Выручка HeadHunter выросла почти на треть
Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Наука
Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Общество
Резкий спад рождаемости в России считают тревожной тенденцией
Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает резкое снижение рождаемости тревожной тенденцией.
Обновлено в 10:15
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретятся 5 июня
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 5 июня.
Обновлено в 09:20
Транспорт
Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня
В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Обновлено в 09:53
Общество
В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Источник сообщил об обысках в министерстве культуры Кабардино-Балкарии
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и изымают документы в министерстве культуры Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 09:57
Кино
Зрители обнаружили киноляп в сериале «Чернобыль»
Пользователи социальных сетей активно обсуждают обнаруженный киноляп в сериале «Чернобыль» американской кинокомпании НВО.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске
Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Неизвестные попытались похитить имущество из РКК «Энергия»
"Роскосмос" передал в МВД материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для хищения имущества.
Обновлено в 10:20