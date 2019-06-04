Энергетика
Роснефть запустила в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождениеОбщественное телевидение России 09:23
Компания «Роснефть» во вторник запустила в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское нефтяное месторождение. Там началась отгрузка первой партии углеводородов, передает ОТР. Месторождение подготовили к эксплуатации за полтора года.
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Космос
Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи
Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая и благополучно выведен на целевую орбиту, однако с переводом аппарата на геостационарную орбиту возникли сложности.
Обновлено в 09:36
Экономика
TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 02:58
Религия
Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Общество
Генпрокурор указал на нарушения в ходе мусорной реформы
В каждом третьем регионе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратурой выявлены нарушения при начислении платы за вывоз мусора, - заявил 4 июня генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает информационный портал panram.ru.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:33
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой
Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.
Обновлено в 09:23
Политика
Москва оспорила решения Международного суда по искам «Укрнафты»
Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что официальная Москва оспорила арбитражное решение по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
Обновлено в 10:14
Политика
Уголовное дело из-за видео о нападении Румынии завели на Украине
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело из-за видеоролика о "захвате" Румынией части страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:30
Кино
В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп
Обновлено вчера в 20:02
Транспорт
Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня
В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Обновлено в 09:53
Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Политика
Лавров усомнился в компетентности советников Трампа
Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой
Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги . Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Самаре водитель легковушки сбил няню и ребенка
Обновлено в 10:56
Футбол
СМИ: «Манчестер Юнайтед» нашел замену Давиду де Хеа в чемпионате Франции
Голкипер «Лилля» Майк Мэньян может стать новым вратарем «Манчестер Юнайтед» в случае ухода Давида де Хеа из английского клуба.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Суд Киева арестовал полицейских, застреливших 5-летнего ребёнка
Голосеевский суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога двоих полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.
Обновлено в 05:40
Политика
Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Религия
Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 10:25