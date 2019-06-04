Энергетика

Роснефть запустила в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождениеОбщественное телевидение России 09:23

Компания «Роснефть» во вторник запустила в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское нефтяное месторождение. Там началась отгрузка первой партии углеводородов, передает ОТР. Месторождение подготовили к эксплуатации за полтора года.
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«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение

Lenta.ru06:53

«Роснефть» ввела Западно-Эргинское месторождение в промышленную эксплуатацию

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Сечин запустил добычу на Западно-Эргинском месторождении

Ведомости05:03

«Роснефть» ввела в эксплуатацию новое месторождение

News.ru05:51
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