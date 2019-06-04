Энергетика
«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение в ХМАОМуксун.fm вчера в 09:18
Второе месторождение Эргинского кластера — Западно-Эргинское введено эксплуатацию, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе собрания вкладчиков. «Роснефть» также заявила, что месторождение было подготовлено к работе менее чем за 6 месяцев.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Политика
Медведев пригласил Словакию к участию в газовых проектах РФ
Россия и Словакия найдут выгодные обеим сторонам решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина готовится к пластической операции
Диана Шурыгина давно планировала желанную операцию, но поначалу врачи запрещали вмешательство.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море
По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
Обновлено в 03:29
Общество
ВЦИОМ подсчитал использующих пластиковые пакеты повторно россиян
В России лишь 25% жителей используют пластиковые пакеты второй раз, при этом большинство допускает для себя возможность сократить или вовсе отказаться от их использования.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Культура
Новую песню записал 83-летний Ален Делон
Французский актер Ален Делон записал новую песню.
Обновлено в 05:39
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время осмотра аварийного дома
Обновлено в 07:21
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Неизвестные расстреляли мужчину в Новой Москве
Злоумышленники открыли огонь и расстреляли мужчину в коттеджном посёлке Новой Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару попала в больницу
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына Романа на фотографии, опубликованной в соцсети Instagram.
Обновлено в 08:05
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC
Абдель Азиз, менеджер российского бойца, отметил: Это были самые легкие переговоры в моей жизни, сделку можно считать одной из крупнейших сделок в истории UFC.
Обновлено в 02:54
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин сменил главу Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Политика
Сотни тысяч людей в Чехии требуют отставки премьера
Состояние Андрея Бабиша, в прошлом предпринимателя, превышает 2 с половиной миллиарда долларов; он в числе богатейших людей Чехии.
Обновлено в 07:32
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом
Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.
Обновлено в 05:11
Политика
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 5 июня в полдень в Москву с государственным визитом, который продлится до 7 июня.
Обновлено в 06:25
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35
Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:21
Космос
Ученые предостерегли марсиан от близких контактов с землянами
Собрались и полетели - Не знаю, существуют ли марсиане сейчас, но они точно должны будут появиться, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, - говорит Брайан Кокс (Brian Edward Cox), профессор Университета Манчестера (The University of Manchester), известный британский физик и популяризатор науки.
Обновлено вчера в 11:20