Энергетика

«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение в ХМАОМуксун.fm вчера в 09:18

Второе месторождение Эргинского кластера — Западно-Эргинское введено эксплуатацию, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе собрания вкладчиков. «Роснефть» также заявила, что месторождение было подготовлено к работе менее чем за 6 месяцев.
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«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение

Lenta.ruвчера в 06:53

«Роснефть» ввела Западно-Эргинское месторождение в промышленную эксплуатацию

Газета.Ruвчера в 06:01

«Роснефть» ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера

Finam.Ruвчера в 05:21

«Роснефть» запустила в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское нефтяное месторождение

ТАССвчера в 05:38

«Роснефть» ввела в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение

Rambler News Serviceвчера в 05:37

Сечин запустил добычу на Западно-Эргинском месторождении

Ведомостивчера в 05:03

«Роснефть» ввела в эксплуатацию новое месторождение

News.ruвчера в 05:51
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Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Медведев пригласил Словакию к участию в газовых проектах РФ

Россия и Словакия найдут выгодные обеим сторонам решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
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Диана Шурыгина давно планировала желанную операцию, но поначалу врачи запрещали вмешательство.
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Общество

ВЦИОМ подсчитал использующих пластиковые пакеты повторно россиян

В России лишь 25% жителей используют пластиковые пакеты второй раз, при этом большинство допускает для себя возможность сократить или вовсе отказаться от их использования.
Обновлено в 06:33
Здоровье

Ученые рассказали об опасности яиц

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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

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Новую песню записал 83-летний Ален Делон

Французский актер Ален Делон записал новую песню.
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Авто

В Тульской области начал работу завод Great Wall

Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
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Общество

Мэр Омска упала в грязь во время осмотра аварийного дома

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Авто

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Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Неизвестные расстреляли мужчину в Новой Москве

Злоумышленники открыли огонь и расстреляли мужчину в коттеджном посёлке Новой Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару попала в больницу

Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына

Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына Романа на фотографии, опубликованной в соцсети Instagram.
Обновлено в 08:05
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
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Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC

Абдель Азиз, менеджер российского бойца, отметил: Это были самые легкие переговоры в моей жизни, сделку можно считать одной из крупнейших сделок в истории UFC.
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Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Обновлено вчера в 00:44
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
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Политика

Путин сменил главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

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Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
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СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

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Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Политика

Сотни тысяч людей в Чехии требуют отставки премьера

Состояние Андрея Бабиша, в прошлом предпринимателя, превышает 2 с половиной миллиарда долларов; он в числе богатейших людей Чехии.
Обновлено в 07:32
Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
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Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом

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Политика

Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 5 июня в полдень в Москву с государственным визитом, который продлится до 7 июня.
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Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
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Армия и оружие

США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35

Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.
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Космос

Ученые предостерегли марсиан от близких контактов с землянами

Собрались и полетели - Не знаю, существуют ли марсиане сейчас, но они точно должны будут появиться, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, - говорит Брайан Кокс (Brian Edward Cox), профессор Университета Манчестера (The University of Manchester), известный британский физик и популяризатор науки.
Обновлено вчера в 11:20
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