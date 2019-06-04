Энергетика

«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождениеLenta.ru 06:53

«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера. Команду на отгрузку первой нефти с месторождения дал руководитель «Роснефти» Игорь Сечин по телемосту с годового общего собрания акционеров компании.
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«Роснефть» ввела в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение

Rambler News Service05:37

«Роснефть» ввела Западно-Эргинское месторождение в промышленную эксплуатацию

Газета.Ru06:01

«Роснефть» ввела в эксплуатацию новое месторождение

News.ru05:51

«Роснефть» запустила в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское нефтяное месторождение

ТАСС05:38

«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение

Lenta.ru06:53

Сечин запустил добычу на Западно-Эргинском месторождении

Ведомости05:03

«Роснефть» ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера

Finam.Ru05:21
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
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