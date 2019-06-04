Энергетика
«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождениеLenta.ru 06:53
«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера. Команду на отгрузку первой нефти с месторождения дал руководитель «Роснефти» Игорь Сечин по телемосту с годового общего собрания акционеров компании.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
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Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Экономика
В России за год на треть выросло число потребительских кредитов
Российские банки за три месяца текущего года выдали населению потребительских кредитов на 680 миллиардов рублей.
Обновлено в 07:52
Политика
Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня
Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Стриптизерша бросила годовалого сына в Санкт-Петербурге
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Армия и оружие
Украина проведет расследование из-за «румынского вторжения»
Размещение в сети YouTube фантазийного видеоролика под названием «Румыно-украинская война 2022» (Romanian — Ukrainian War 2022) стало поводом для уголовного расследование на Украине.
Обновлено в 11:59
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Транспорт
Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня
В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Обновлено в 09:53
Происшествия
Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс
1 июня на территории предприятия заводе "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера.
Обновлено в 11:34
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Футбол
Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига»
«Лейпциг» объявил об уходе Ральфа Рангника с поста главного тренера.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Директор торгового центра застрелен в Подмосковье
Директор торгового центра застрелен в Подмосковье.
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Игры
Стартовало открытое бета-тестирование Conqueror’s Blade
Обновлено в 12:09
Транспорт
Шереметьево признало задержки с выдачей багажа
Обновлено вчера в 16:26
Наука
Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера
Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено вчера в 19:38
Кино
Вышел тизер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом
В YouTube опубликован тизер сериала «Карнивал Роу». Многосерийный фильм выйдет на стрим-сервисе Amazon Prime Video.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
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Общество
Суд признал незаконной спорную реконструкцию Русского музея
Обновлено в 09:20
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Авто
Lada Vesta получит электронную приборную панель
В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Мария Миронова трогательно поздравила сына с днем рождения
Актриса Мария Миронова в Instagram трогательно поздравила с днем рождения своего сына Андрея Миронова-младшего.
Обновлено в 07:09
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Наука
Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти от всех причин
Редактирование генома ради полной защиты от ВИЧ может сокращать жизнь пациента, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 11:43