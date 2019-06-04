Энергетика
«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождениеLenta.ru 06:53
«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера. Команду на отгрузку первой нефти с месторождения дал руководитель «Роснефти» Игорь Сечин по телемосту с годового общего собрания акционеров компании.
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Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Происшествия
ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
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Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой
Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС
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Обновлено в 10:45
Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Единоборства
UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби
В апреле в связи с отстранением Нурмагомедова UFC провел бой за титул временного чемпиона в легком весе — в нем Порье одержал победу над Максом Холлоуэем.
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Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу
Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала
Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил о растущем присутствии альянса в Польше
НАТО и США всё больше расширяют своё присутствие в Польше, заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Толпа учинила беспорядки у МВД в Киеве после убийства полицией ребенка
Украинцы собрались у здания министерства внутренних дел в Киеве с требованием наказать полицейских, застреливших 5-летнего мальчика.
Обновлено в 06:05
Футбол
Сборная России стартовала с победы на «Мемориале Валентина Гранаткина»
Юношеская сборная России (U-18) обыграла команду Индии в первом туре группового раунда турнира «Мемориал Валентина Гранаткина» в Санкт-Петербурге.
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Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Обновлено в 15:13
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Авто
Volvo в России увеличила продажи за 5 месяцев на 30%
Обновлено в 14:05
Транспорт
ГИБДД может запретить каршеринг для нарушителей ПДД
В настоящее время Госавтоинспекция рассматривает вопрос создания единой базы, в которую будут заноситься данные злостных нарушителей ПДД, пользующихся каршерингом, передает сообщение начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова «Мойка78».
Обновлено вчера в 22:13
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Здоровье
У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью
В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено в 12:40
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Гаджеты
Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов
Обновлено в 09:52
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16