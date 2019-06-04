Энергетика

«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождениеLenta.ru 06:53

«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера. Команду на отгрузку первой нефти с месторождения дал руководитель «Роснефти» Игорь Сечин по телемосту с годового общего собрания акционеров компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение

Lenta.ru06:53

«Роснефть» ввела Западно-Эргинское месторождение в промышленную эксплуатацию

Газета.Ru06:01

Сечин запустил добычу на Западно-Эргинском месторождении

Ведомости05:03

«Роснефть» запустила в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское нефтяное месторождение

ТАСС05:38

«Роснефть» ввела в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение

Rambler News Service05:37

«Роснефть» ввела в эксплуатацию новое месторождение

News.ru05:51

«Роснефть» ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера

Finam.Ru05:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Космос

Российских космонавтов планируют обеспечить реактивными ранцами

Обновлено в 03:44
Политика

Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Происшествия

ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой

Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Финансы

Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС

Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:45
Общество

Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Единоборства

UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби

В апреле в связи с отстранением Нурмагомедова UFC провел бой за титул временного чемпиона в легком весе — в нем Порье одержал победу над Максом Холлоуэем.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Обновлено в 09:32
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу

Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала

Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил о растущем присутствии альянса в Польше

НАТО и США всё больше расширяют своё присутствие в Польше, заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Толпа учинила беспорядки у МВД в Киеве после убийства полицией ребенка

Украинцы собрались у здания министерства внутренних дел в Киеве с требованием наказать полицейских, застреливших 5-летнего мальчика.
Обновлено в 06:05
Футбол

Сборная России стартовала с победы на «Мемориале Валентина Гранаткина»

Юношеская сборная России (U-18) обыграла команду Индии в первом туре группового раунда турнира «Мемориал Валентина Гранаткина» в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:51
Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Обновлено в 15:13
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Авто

Volvo в России увеличила продажи за 5 месяцев на 30%

Обновлено в 14:05
Транспорт

ГИБДД может запретить каршеринг для нарушителей ПДД

В настоящее время Госавтоинспекция рассматривает вопрос создания единой базы, в которую будут заноситься данные злостных нарушителей ПДД, пользующихся каршерингом, передает сообщение начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова «Мойка78».
Обновлено вчера в 22:13
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Здоровье

У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью

В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено в 12:40
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Гаджеты

Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов

Обновлено в 09:52
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное