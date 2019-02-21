Экономика
«Роснефть» за год заплатила более 4 трлн рублей налоговКоммерсантъ вчера в 09:13
Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым о рекордных финансовых показателях, которых компания достигла в 2018 году.
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За прошлый год рост рыночной капитализации составил 40 процентов. Более того в 2018 компания снизила долговую нагрузку, выплатив кредиторам более 14 миллиардов долларов. Это как раз повлияло на котировки на капитализацию компании.
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«Роснефть» в 2018 году выплатила более 4 триллионов рублей налогов
Общественное телевидение Россиивчера в 08:47
«Роснефть» перечислила в бюджет России в виде налогов более 4 трлн рублей в 2018 году
Rambler News Serviceвчера в 08:09
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