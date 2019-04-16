Экономика
«Роснефть» выплатит дивиденды за 2018 год на сумму 274,6 млрд рублейИзвестия 10:47
«Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2018 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 рублей 33 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли», — сообщила «Роснефть».
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