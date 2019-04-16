«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2018 годНезависимая газета 14:16

Совет директоров «Роснефти» определил размер дивидендов, которые будут выплачены акционерам компании по итогам II полугодия 2018 года. Они составят 11,35 руб. на акцию, и в результате по итогам 2018 года держатели ценных бумаг получат по 25,91 руб. на акцию.

«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2018 год

Политика Глава РЭО допустил отказ России от захоронения мусора В задачи РЭО входит формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращение вредного воздействия мусора на здоровье населения и окружающую среду, введение справедливых тарифов региональных операторов по обращению с мусором, а также контроль за его переработкой.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Гаджеты Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.

Политика Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы «Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.

Общество Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.

Авто Geely представила в Шанхае электрический концепт-кар Preface За разработку концепт-кара отвечало специальное дизайнерское подразделение Geely в Шанхае.

Финансы Сбербанк планирует выплатить рекордные дивиденды Опубликованная дивидендная политика Сбербанка предполагает поэтапное повышение с 2017 по 2020 год объема выплат с 36,2% до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Авто АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.

Кино В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев сбросил центнер Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.

Политика Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Авто Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.

Происшествия СК возбудил дело по факту захвата заложницы в московском метро Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.

Космос Внутри метеорита нашли крошечный фрагмент кометы Внутри примитивного метеорита обнаружен крошечный кусочек строительных блоков, из которых образовались кометы.

Происшествия Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарных.

Политика США введут новые санкции против ряда стран Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон планирует объявить о новых санкциях против ряда стран, передает Reuters.

Космос Экзопланетный телескоп TESS впервые обнаружил планету размером с Землю HD 21749c, первая планета размером с Землю, найденная экзопланетным телескопом TESS, и теплый субнептун HD 21749b в представлении художника / © Robin Dienel/Carnegie Institution for Science PFS использует технику под названием «метод Доплера», который остается, по сути, единственным способом, при помощи которого астрономы могут измерить массы отдельных планет.

Кино Технология Digital Double в малобюджетной короткометражке Digital Double и ее применение в «Afterhours» Технология Digital Double подразумевает создание 3D-копий актеров для выполнения трюков, которые они не могут сделать на площадке.