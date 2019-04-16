«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2018 годНезависимая газета 14:16

Совет директоров «Роснефти» определил размер дивидендов, которые будут выплачены акционерам компании по итогам II полугодия 2018 года. Они составят 11,35 руб. на акцию, и в результате по итогам 2018 года держатели ценных бумаг получат по 25,91 руб. на акцию.

Кино Технология Digital Double в малобюджетной короткометражке Digital Double и ее применение в «Afterhours» Технология Digital Double подразумевает создание 3D-копий актеров для выполнения трюков, которые они не могут сделать на площадке.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Экономика Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ» Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.

Политика «Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Транспорт В России могут ввести платные перекрестки По мнению экспертов, в целях эксперимента необходимо сделать платными перекрестки, чтобы водители заведомо планировали свой маршрут и были внимательными как к дорожной ситуации, так и к другим автолюбителям.

Космос Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.

Общество Facebook и Twitter дали девять месяцев для локализации данных в России Facebook и Twitter предоставлено еще девять месяцев для того, чтобы выполнить требования законодательства Российской Федерации и локализовать данные россиян в России.

Политика Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Происшествия В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Происшествия СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.

Политика Новое ПО самолетов Boeing 737 MAX предварительно одобрили для полетов Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило нововведения в системе маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.

Политика Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.

Общество Москалькова пообещала добиться перевода Ярошенко в другую тюрьму в США Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что отбывающий 20-летнее заключение в США российский летчик Константин Ярошенко нуждается в переводе в другую тюрьму по состоянию здоровья.

Общество На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.

Космос SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.

Футбол Зидан принял решение избавиться от Бэйла Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками, которые должны покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.

Армия и оружие Ким Чен Ын объявил внезапную проверку войск ПВО Председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами народной республики Ким Чен Ын объявил внезапную проверку войск противовоздушной обороны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политика МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.