Экономика
«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2018 годНезависимая газета 14:16
Совет директоров «Роснефти» определил размер дивидендов, которые будут выплачены акционерам компании по итогам II полугодия 2018 года. Они составят 11,35 руб. на акцию, и в результате по итогам 2018 года держатели ценных бумаг получат по 25,91 руб. на акцию.
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