«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2018 годНезависимая газета вчера в 14:16

Совет директоров «Роснефти» определил размер дивидендов, которые будут выплачены акционерам компании по итогам II полугодия 2018 года. Они составят 11,35 руб. на акцию, и в результате по итогам 2018 года держатели ценных бумаг получат по 25,91 руб. на акцию.

«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2018 год

Происшествия На Камчатке ребенок умер после операции в больнице Мальчик, страдающий онкологическим заболеванием, не смог очнуться от наркоза после плановой операции.

Политика В Киеве предупредили, чем грозит жителям Донбасса получение российских паспортов Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что если жители Донбасса получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство.

Путешествия Названы города с самым высоким ростом туристической популярности Будапешт стал главным городом мира с наибольшим ростом туристической популярности за последние 10 лет.

Политика Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.

Происшествия В Челябинске 705 домов остались без отопления и горячей воды В Челябинске 705 жилых домов остались без горячей воды и отопления после коммунальной аварии.

Происшествия В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.

Футбол Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2), после которого туринский клуб завершил выступление в турнире.

Кино В российском прокате «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера Российский прокатчик фильма «запикал» слова нецензурной брани и слово «Гитлер», однако, оставив его в субтитрах.

Происшествия СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.

Хоккей «Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.

Происшествия В США мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра Молодой человек застрелил женщину и ранил пожилого мужчину в торговом центре американского города Севьервилл, штат Теннеси, сообщает в среду телеканал WVLT.

Наука Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.

Общество Роскачество разработало советы по выбору чемодана Специалисты Роскачества в преддверии отпускного сезона разработали детальные рекомендации по выбору самого качественного и долговечного чемодана.

Происшествия В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Авто Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Экономика Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Ускорение роста российской экономики до 4–4,5% в год, которых по заданию Владимира Путина добивается правительство, невозможно без опережающего увеличения производительности, но ее крайне низкий текущий уровень маскирует огромную скрытую безработицу, указывают эксперты ЦМАКП и Высшей школы экономики.

Политика Рахмон попросил Россию амнистировать таджикских трудовых мигрантов Президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил Россию провести амнистию таджикских трудовых мигрантов.

Здоровье В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.

Происшествия Более 20 школ закрыты после угроз вооруженной женщины Более 20 школ в американском штате Колорадо закрыты после угроз вооруженной женщины. Об этом передает телевизионный канал NBC News.

Общество Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85 Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.