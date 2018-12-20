Экономика
Компания продолжает подготовку к buy back «Роснефть» назначила свою дочернюю структуру «РН-Капитал» покупателем акций и GDR нефтекомпании в рамках программы по buy back около 3,2% уставного капитала. О программе было объявлено в мае, в сентябре был выбран банк-агент в лице UBS.
Коммерсантъ07:20
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Экономика
Акционеры En+ одобрили перерегистрацию компании в России
На собрании акционеров En+ Group участники одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на остров октябрьский в Калининграде, говорится в сообщении группы.
Обновлено в 07:05
Энергетика
Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
Стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустился на 3,93% — до $54,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Обновлено в 06:23
Экономика
Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензин
Президент РФ Владимир Путин надеется, что правительство РФ не допустит резких скачков цен на нефтепродукты.
Обновлено в 08:55
Финансы
ФРС США повысила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.
Обновлено вчера в 14:40
Финансы
Международные резервы РФ с 7 по 14 декабря выросли на $1,3 млрд
Международные резервы России на 14 декабря составили $464,9 млрд, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:05
Экономика
Алюминий подешевел до минимума за 16 месяцев после новостей о «РусАле»
Алюминий подешевел до минимума за более чем 16 месяцев после того, как США объявили, что готовы снять санкции с "РусАла" и других компаний Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:02
Экономика
Президент РФ рассказал о росте пенсий, зарплат и профиците бюджета
Профицит федерального бюджета отмечен впервые с 2011 года - в районе 2,1 процента ВВП.
Обновлено в 04:42
Экономика
Путин: Россия проводит 69% международных расчетов в долларах
Россия проводит 69% международных расчетов в долларах, это выше среднемирового уровня.
Обновлено в 07:02
Экономика
Счетная палата РФ впервые опубликует годовой план проверок
Счетная палата России впервые в своей истории выложит в открытый доступ годовой план проверок, сообщил ее председатель Алексей Кудрин.
Обновлено в 04:38
Экономика
«Мегафон» в III квартале нарастил выручку до почти 89 млрд руб
Выручка от услуг фиксированной связи в отчетном периоде выросла на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8,314 млрд руб.
Обновлено в 08:41
Экономика
Алишер Усманов стал бизнесменом года по версии российского Forbes
Обновлено в 04:37
Экономика
Страхование перестанет защищать имущественные интересы
Страхование как способ защиты имущественных интересов лиц, которым причинен вред, и лиц, которые непреднамеренно его причинили в результате своей профессиональной деятельности, может прекратить существование.
Обновлено в 09:14
Экономика
Путин пообещал продолжить поддержку сельского хозяйства
Поддержка сельского хозяйства в России на государственном уровне будет продолжена.
Обновлено в 06:21
Экономика
ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления «Техносервом»
Основатель и гендиректор интегратора «Техносерв» Алексей Ананьев отстранен от управления компанией, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами «Техносерва».
Обновлено в 05:49
Экономика
С Нового года в Москве поднимут тарифы на газ
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития, в 2019 году планируется индексировать тарифы на газ дважды — с 1 января и с 1 июля — из-за роста ставки НДС.
Обновлено в 07:33