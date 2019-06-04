Энергетика
«Роснефть» ввела в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождениеRambler News Service 05:37
«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера, говорится в сообщении компании. Как отмечает «Роснефть», в настоящее время на Западно-Эргинском месторождении пробурены 49 скважин.
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Роснефть ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера
Агентство нефтегазовой информации05:38
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Названы увеличивающие риск возникновения рака груди продукты
Врачи рассказали, какие продукты провоцируют возникновение рака груди.
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Стоит отметить, что мы не планируем откладывать запуск новых проектов в периметре «Роснефти», — отметил он, добавив, что нефтяникам нужно компенсировать потери, если они будут.
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Происшествия
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Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
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Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о выводе россиян из Венесуэлы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:44
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Обновлено в 03:31
Происшествия
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"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
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В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом
Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
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Футбол
Глушаков отреагировал на пост Урганта
На фотокарточке запечатлены капитан «красно-белых» вместе с капитанами «Зенита» Артёмом Дзюбой и ЦСКА Игорем Акинфеевым, которые представляют новую форму клубов на сезон 2019/20.
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Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
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Умерла супруга президента Израиля
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В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка
Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
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Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
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МТС начала продавать диалоговых роботов клиентского сервиса
МТС объявила о старте продаж роботов-специалистов клиентского сервиса – автоматизированных диалоговых систем, которые позволяют взаимодействовать с клиентом без привлечения людей.
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Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
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