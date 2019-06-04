Энергетика

«Роснефть» ввела в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождениеRambler News Service 05:37

«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера, говорится в сообщении компании. Как отмечает «Роснефть», в настоящее время на Западно-Эргинском месторождении пробурены 49 скважин.
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«Роснефть» ввела Западно-Эргинское месторождение в промышленную эксплуатацию

Газета.Ru06:01

«Роснефть» ввела в эксплуатацию новое месторождение

News.ru05:51

Роснефть ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера

Агентство нефтегазовой информации05:38

«Роснефть» ввела в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение

Rambler News Service05:37

«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение

Lenta.ru06:53

«Роснефть» ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера

Finam.Ru05:21

«Роснефть» запустила в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское нефтяное месторождение

ТАСС05:38
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