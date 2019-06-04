Энергетика
«Роснефть» ввела в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождениеRambler News Service 05:37
«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера, говорится в сообщении компании. Как отмечает «Роснефть», в настоящее время на Западно-Эргинском месторождении пробурены 49 скважин.
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Роснефть ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера
Агентство нефтегазовой информации05:38
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Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
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Происшествия
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В России начались продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Холдинг "Швабе" (госкорпорация "Ростех") объявил о начале продаж дальномерной камеры "Зенит М" - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда.
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Кино
Дэвид Линч впервые получит почетный «Оскар»
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Здоровье
Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
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Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
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Происшествия
Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы аналогичного лайнера в московском аэропорту Шереметьево.
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Медведев утвердил план «регуляторной гильотины»
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На Украине зарегистрировали петицию об отставке Авакова
Петиция с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова зарегистрирована на сайте президента Украины.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М
В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
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BadComedian оценил возможность закрытия своего канала
Ранее Баженов сообщил, что против него кинокомпанией Kinodanz был подан судебный иск на 1 млн рублей.
Обновлено в 07:32
Политика
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Первый заместитель руководителя администрации президента Украины Сергей Трофимов заявил, что Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников президентского аппарата и уходит с нее после 22:00.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
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Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
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Общество
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Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.
Обновлено в 03:29
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Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Рогозин: Путин сможет руководить Россией через «Государево око»
Руководство страны сможет в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах благодаря проекту "Государево око".
Обновлено в 06:16
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«Второй момент связан с идентификацией пассажиров при авариях и катастрофах: в списке зарегистрированных пассажиров указываются и места в салоне, поэтому сидеть на своем месте важно и для последующего опознания», — говорится в абзаце, вызвавшем массовое возмущение.
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Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
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У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
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Политика
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro
Apple решила не отставать от тенденций и внедрила темную тему в iOS 13.
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Авто
Названы цены кроссовера Citroen C5 Aircross для РФ
Российские дилеры Citroen начали прием заказов на новый паркетник C5 Aircross.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
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Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
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Общество
Умерла супруга президента Израиля
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