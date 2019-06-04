Энергетика

«Роснефть» ввела в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождениеRambler News Service 05:37

«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера, говорится в сообщении компании. Как отмечает «Роснефть», в настоящее время на Западно-Эргинском месторождении пробурены 49 скважин.
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«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение

Lenta.ru06:53

«Роснефть» ввела Западно-Эргинское месторождение в промышленную эксплуатацию

Газета.Ru06:01

Роснефть ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера

Агентство нефтегазовой информации05:38

«Роснефть» запустила в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское нефтяное месторождение

ТАСС05:38

«Роснефть» ввела в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение

Rambler News Service05:37

Сечин запустил добычу на Западно-Эргинском месторождении

Ведомости05:03

«Роснефть» ввела в эксплуатацию новое месторождение

News.ru05:51
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Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

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Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы аналогичного лайнера в московском аэропорту Шереметьево.
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Медведев утвердил план «регуляторной гильотины»

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На Украине зарегистрировали петицию об отставке Авакова

Петиция с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова зарегистрирована на сайте президента Украины.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М

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Ранее Баженов сообщил, что против него кинокомпанией Kinodanz был подан судебный иск на 1 млн рублей.
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Первый заместитель руководителя администрации президента Украины Сергей Трофимов заявил, что Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников президентского аппарата и уходит с нее после 22:00.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
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Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
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Руководство страны сможет в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах благодаря проекту "Государево око".
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«Второй момент связан с идентификацией пассажиров при авариях и катастрофах: в списке зарегистрированных пассажиров указываются и места в салоне, поэтому сидеть на своем месте важно и для последующего опознания», — говорится в абзаце, вызвавшем массовое возмущение.
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Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro

Apple решила не отставать от тенденций и внедрила темную тему в iOS 13.
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Российские дилеры Citroen начали прием заказов на новый паркетник C5 Aircross.
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Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

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