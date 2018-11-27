Энергетика
«Роснефть» возобновила торги топливом на петербургской бирже
«Роснефть» возобновила торги топливом на петербургской биржеТелеканал Санкт-Петербург08:32
На прошлой неделе компания реализовывала топливо только в режиме активных сделок, когда топливо могли приобретать крупные промышленные потребители и заправочные сети.
Телеканал Санкт-Петербург08:32
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Энергетика
Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии
К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.
Обновлено в 17:37
Энергетика
Дворкович: Россию устраивает нынешний уровень цен на нефть
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страну устраивает нефть по цене около $70 за баррель.
Обновлено в 15:59
Энергетика
Эксперт назвал причины падения цен на нефть
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев рассказал НСН, какие процессы на мировом рынке привели к снижению цены на «чёрное золото».
Обновлено в 10:17
Энергетика
Мечел может сократить добычу угля по итогам 18г, увеличит в 19г
Компания снова снизила прогноз добычи угля на текущий год до 19,5-20 миллиона тонн, сказал глава Мечела Олег Коржов в ходе телефонной конференции с инвесторами.
Обновлено в 13:03
Энергетика
Венесуэла отклонила план BP по покупке доли Total SA в газовом проекте
Предложение BP PLC приобрести 49%-ную долю Total SA в газовом проекте в Венесуэле было отклонено министерством нефти этой страны в октябре, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.
Обновлено в 10:27
Энергетика
Чистая прибыль ПАО «Татнефть» за 9 месяцев составила 162,9 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года составила 162,9 млрд рублей.
Обновлено в 10:29
Энергетика
Эксперты назвали причину роста цен на бензин
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на fedpress.ru, по их мнению, «в России цена бензина не связана с ценой на нефть».
Обновлено в 17:00
Энергетика
В Австралии планируется строительство загрязняющего атмосферу завода
Австралийская нефтяная компания Woodside Petroleum подала заявку на строительство крупнейшего в стране завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в 425 км к северу от города Брума, не предоставив при этом план сокращения вредных выбросов или компенсации ущерба.
Обновлено в 10:03
Энергетика
На газификацию Кировской области выделят в 3,6 раз больше денег
После сегодняшней рабочей встречи Алексей Миллер заявил, что финансирование программы газификации области в 2019 году вырастет в 3,6 раза по сравнению с текущем годом, то есть с 235 млн рублей до 850 млн.
Обновлено в 09:54
Энергетика
После смены поставщика газа в Краснодаре цены на топливо не вырастут
Потребители не ощутят каких-то изменений, просто произойдет смена поставщика — вместо «Краснодар горгаза» поставкой будет заниматься «Газпром межрегионгаз Краснодар», а все останется точно таким же — потребители будут получать счета и оплачивать их любым удобным способом — наличными, через личный кабинет и так далее.
Обновлено в 12:43
Энергетика
Кузбасс переходит на электрификацию и подземную добычу угля
Губернатор добавил, что регион богат углем и может использовать этот ресурс для получения электроэнергии.
Обновлено в 06:08
Энергетика
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,37% — «Укртрансгаз»
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 26 ноября составил 16,414 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,37%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено в 15:16
Энергетика
Прирост запасов «Газпром нефть» восполнит добычу на 102%
В 2018-м году прирост запасов «Газпром нефти» составит 95 миллионов тонн н.э. этот объем позволит восполнить текущую добычу на 102%.
Обновлено в 05:35
Энергетика
Рост по расписанию: Тепло на Украине подорожает почти на 17%
Тариф на отопление для бытовых потребителей в связи с подорожанием природного газа может увеличиться на 17,1% Соответствующее заявление сделали в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНИАН 27 ноября.
Обновлено в 08:02
Энергетика
Минэнерго: российский СПГ подстегнет развитие Севморпути и всей Арктики
Рост транспортировки российского сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути повлияет на развитие этого нового торгового пути, что в свою очередь приведет к взрывному развитию всей Арктики.
Обновлено в 15:00