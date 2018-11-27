На прошлой неделе компания реализовывала топливо только в режиме активных сделок, когда топливо могли приобретать крупные промышленные потребители и заправочные сети.

Энергетика Энергетика Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.

Энергетика Энергетика Дворкович: Россию устраивает нынешний уровень цен на нефть Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страну устраивает нефть по цене около $70 за баррель.

Энергетика Энергетика Эксперт назвал причины падения цен на нефть Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев рассказал НСН, какие процессы на мировом рынке привели к снижению цены на «чёрное золото».

Энергетика Энергетика Мечел может сократить добычу угля по итогам 18г, увеличит в 19г Компания снова снизила прогноз добычи угля на текущий год до 19,5-20 миллиона тонн, сказал глава Мечела Олег Коржов в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Энергетика Энергетика Венесуэла отклонила план BP по покупке доли Total SA в газовом проекте Предложение BP PLC приобрести 49%-ную долю Total SA в газовом проекте в Венесуэле было отклонено министерством нефти этой страны в октябре, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.

Энергетика Энергетика Чистая прибыль ПАО «Татнефть» за 9 месяцев составила 162,9 млрд рублей Чистая прибыль ПАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года составила 162,9 млрд рублей.

Энергетика Энергетика Эксперты назвали причину роста цен на бензин Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на fedpress.ru, по их мнению, «в России цена бензина не связана с ценой на нефть».

Энергетика Энергетика В Австралии планируется строительство загрязняющего атмосферу завода Австралийская нефтяная компания Woodside Petroleum подала заявку на строительство крупнейшего в стране завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в 425 км к северу от города Брума, не предоставив при этом план сокращения вредных выбросов или компенсации ущерба.

Энергетика Энергетика На газификацию Кировской области выделят в 3,6 раз больше денег После сегодняшней рабочей встречи Алексей Миллер заявил, что финансирование программы газификации области в 2019 году вырастет в 3,6 раза по сравнению с текущем годом, то есть с 235 млн рублей до 850 млн.

Энергетика Энергетика После смены поставщика газа в Краснодаре цены на топливо не вырастут Потребители не ощутят каких-то изменений, просто произойдет смена поставщика — вместо «Краснодар горгаза» поставкой будет заниматься «Газпром межрегионгаз Краснодар», а все останется точно таким же — потребители будут получать счета и оплачивать их любым удобным способом — наличными, через личный кабинет и так далее.

Энергетика Энергетика Кузбасс переходит на электрификацию и подземную добычу угля Губернатор добавил, что регион богат углем и может использовать этот ресурс для получения электроэнергии.

Энергетика Энергетика Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,37% — «Укртрансгаз» Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 26 ноября составил 16,414 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,37%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Энергетика Энергетика Прирост запасов «Газпром нефть» восполнит добычу на 102% В 2018-м году прирост запасов «Газпром нефти» составит 95 миллионов тонн н.э. этот объем позволит восполнить текущую добычу на 102%.

Энергетика Энергетика Рост по расписанию: Тепло на Украине подорожает почти на 17% Тариф на отопление для бытовых потребителей в связи с подорожанием природного газа может увеличиться на 17,1% Соответствующее заявление сделали в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНИАН 27 ноября.