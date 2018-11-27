На прошлой неделе компания реализовывала топливо только в режиме активных сделок, когда топливо могли приобретать крупные промышленные потребители и заправочные сети.

Энергетика Энергетика Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.

Энергетика Энергетика Дворкович: Россию устраивает нынешний уровень цен на нефть Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страну устраивает нефть по цене около $70 за баррель.

Энергетика Энергетика Мечел может сократить добычу угля по итогам 18г, увеличит в 19г Компания снова снизила прогноз добычи угля на текущий год до 19,5-20 миллиона тонн, сказал глава Мечела Олег Коржов в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Энергетика Энергетика Венесуэла отклонила план BP по покупке доли Total SA в газовом проекте Предложение BP PLC приобрести 49%-ную долю Total SA в газовом проекте в Венесуэле было отклонено министерством нефти этой страны в октябре, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.

Энергетика Энергетика Рекордная добыча нефти в США угрожает дальнейшим снижением цен Напомним, что в конце марта 2017 года коммерческие запасы сырой нефти в США достигли рекордного объема в 536 млн баррелей (ProFinance.ru: 10 лет назад, например, они были ниже 300 млн баррелей).

Энергетика Энергетика Saudi Aramco инвестирует $150 млрд за 10 лет в добычу газа Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует инвестировать в свою газовую программу 150 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Амина аль-Нассера.

Энергетика Энергетика Чистая прибыль ПАО «Татнефть» за 9 месяцев составила 162,9 млрд рублей Чистая прибыль ПАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года составила 162,9 млрд рублей.

Энергетика Энергетика Эксперты назвали причину роста цен на бензин Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на fedpress.ru, по их мнению, «в России цена бензина не связана с ценой на нефть».

Энергетика Энергетика Кузбасс переходит на электрификацию и подземную добычу угля Губернатор добавил, что регион богат углем и может использовать этот ресурс для получения электроэнергии.

Энергетика Энергетика На газификацию Кировской области выделят в 3,6 раз больше денег После сегодняшней рабочей встречи Алексей Миллер заявил, что финансирование программы газификации области в 2019 году вырастет в 3,6 раза по сравнению с текущем годом, то есть с 235 млн рублей до 850 млн.

Энергетика Энергетика После смены поставщика газа в Краснодаре цены на топливо не вырастут Потребители не ощутят каких-то изменений, просто произойдет смена поставщика — вместо «Краснодар горгаза» поставкой будет заниматься «Газпром межрегионгаз Краснодар», а все останется точно таким же — потребители будут получать счета и оплачивать их любым удобным способом — наличными, через личный кабинет и так далее.

Энергетика Энергетика В Тюмени снова растет в цене автомобильное топливо Мониторинг цен на автомобильное топливо представило сегодня Агентство нефтегазовой информации.

Энергетика Энергетика С Нового года в Астрахани подорожает холодная вода С 1 января 2019 года «Астрводоканал» начнет поэтапное повышение цены на водоснабжение.

Энергетика Энергетика Рост по расписанию: Тепло на Украине подорожает почти на 17% Тариф на отопление для бытовых потребителей в связи с подорожанием природного газа может увеличиться на 17,1% Соответствующее заявление сделали в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНИАН 27 ноября.