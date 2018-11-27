«Роснефть» 27 ноября возобновила торги топливом в нормальном, а не в адресном режиме на крупнейшей российской товарной бирже — Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом ТАСС рассказали участники торгов. РБК об этом же сообщил собеседник, близкий к участникам торгов.

«Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме

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