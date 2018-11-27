Энергетика
15 и 16 ноября «Роснефть» полностью прекратила поставки топлива через биржу, рассказывали участники торгов. С 19 ноября госкомпания возобновила торговлю через биржу, но производила только адресные сделки. С 27 ноября компания возобновила свободную продажу, говорят собеседники «Ведомостей».
Ведомости03:56
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«Роснефть» заподозрили в попытке устранить конкурентов под видом борьбы со спекулянтами
Национальная служба новостей03:17
«Роснефть» и СПбМТСБ разработали меры для борьбы со спекулянтами на бирже
Rambler News Serviceвчера в 13:11
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Энергетика
Эксперты: нефть замерла в ожидании решения ОПЕК+
От встречи рынок ждет решения об ограничении добычи, чтобы избежать сценария 2014 года.
Обновлено в 04:38
Энергетика
С Нового года в Астрахани подорожает холодная вода
С 1 января 2019 года «Астрводоканал» начнет поэтапное повышение цены на водоснабжение.
Обновлено в 04:46
Энергетика
Цены на бензин в России в октябре выросли на 5%
Цены производителей на бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:44
Энергетика
Кузбасс переходит на электрификацию и подземную добычу угля
Губернатор добавил, что регион богат углем и может использовать этот ресурс для получения электроэнергии.
Обновлено в 04:37
Энергетика
Fitch второй раз за месяц ухудшило прогноз цены Brent
Fitch Solutions, подразделение международного рейтингового агентства, во второй раз за этот месяц понизило прогноз цены нефти Brent на 2019 год.
Обновлено в 04:21
Энергетика
Прирост запасов «Газпром нефти» в 2018 году оценивается в 95 млн т.н.э
Прирост запасов "Газпром нефти" по категории 2Р (доказанные и вероятные) в 2018 году оценивается в 95 млн тонн н.э. и восполняет текущую добычу на 102%, сообщает компания.
Обновлено вчера в 18:29
Энергетика
Чистая прибыль «Мечела» по МСФО в январе-сентябре снизилась на 1%
Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в январе-сентябре 2018 года снизилась на 1% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2017 года — до 10,997 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:33
Энергетика
На хлебозавод в Комсомольске-на-Амуре возобновили подачу газа
На хлебозавод №3 в Комсомольске-на-Амуре возобновили подачу газа, передает ОТР сообщение руководства предприятия.
Обновлено в 03:51
Энергетика
Объем газа в ПХГ Украины сократился ниже 16,5 млрд кубометров
Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились ниже 16,5 млрд кубометров — до 16,475 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».
Обновлено в 01:55
Энергетика
Израиль договорился о строительстве газопровода в Европу к 2025 году
Израиль, Кипр, Греция и Италия после двух лет переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, сообщает издание Globes.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Эксперты спрогнозировали цену на нефть и курс рубля до 2024 года
"Центр развития" Высшей школы экономики опубликовал новый консенсус-прогноз по росту ВВП России, курсу рубля, ценам на нефть и другим показателям до 2024 года.
Обновлено вчера в 11:20
Энергетика
Таджикистан поставил в Узбекистан 1,48 млрд кВт·ч
«С апреля по сентябрь текущего года в Узбекистан было экспортировано 1 млрд 480 млн кВт·ч таджикской электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт», — сообщает сегодня, 26 ноября, информационное агентство «ТаджикТА» со ссылкой на госэнергохолдинг «Барки точик».
Обновлено в 01:13
Энергетика
На Украине опять повышают цены на газ для населения
Напомним, ранее по договоренности с МВФ Киев принял решение с ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Цена на топливо в Приморье остаётся на прежнем уровне
С момента заключения договорённостей врио губернатора и руководителей крупнейших нефтяных компаний о мерах поддержания стабильных цен на нефтепродукты в Приморском крае для розничных потребителей, стоимость топлива на заправках федеральных компаний остаётся на стабильном уровне.
Обновлено в 04:01
Энергетика
WSJ: Россия сейчас главный игрок
В этом году Россия стала главным игроком на рынке LNG, который перевозят через моря и океаны на специальных танкерах.
Обновлено в 04:36