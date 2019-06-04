Энергетика
«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефтиВедомости 06:32
Игорь Сечин выступал с докладом более часа, он объявил о запуске отгрузки нефти на Западно-Эргинском месторождении и рассказал о росте добычи на месторождениях «Роснефти» и PDVSA в Венесуэле.
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Сечин призывает защищать долю РФ на нефтяном рынке после форс-мажора на «Дружбе»
Интерфакс - Россия07:25
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