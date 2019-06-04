Энергетика

«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефтиВедомости 06:32

Игорь Сечин выступал с докладом более часа, он объявил о запуске отгрузки нефти на Западно-Эргинском месторождении и рассказал о росте добычи на месторождениях «Роснефти» и PDVSA в Венесуэле.
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Сечин поставил вопрос о защите России в сделке ОПЕК+

Газета.Ru07:29

«Роснефть» не хочет нести убытки от сокращения добычи нефти вместе с ОПЕК

Ведомости18:06

«Роснефть» видит риски в продлении сделки ОПЕК+

News.ru08:40

РФПИ: Россия может не продлить сделку с ОПЕК о сокращении добычи

Коммерсантъ18:33

Сечин призывает защищать долю РФ на нефтяном рынке после форс-мажора на «Дружбе»

Интерфакс - Россия07:25

«Роснефть» пока не планирует откладывать запуск новых проектов из-за ОПЕК+

ТАСС06:38

Сечин: продление сделки ОПЕК+ поможет США занять долю России на мировом нефтяном рынке

Вести.Финанс06:20
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Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Финансы

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Здоровье

Названы самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:25
Здоровье

Сахалинский минздрав возьмет на контроль лечение ребенка с редкой сосудистой патологией

В Instagram-аккаунте врио губернатора Алина Алканова рассказала о том, что у ее ребенка редкая сосудистая патология.
Обновлено в 19:30
Политика

Экс-главу предвыборного штаба Трампа переведут в тюрьму в Нью-Йорке

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, приговорённый к семи с половиной годам заключения, будет переведён в тюрьму на острове Райкерс-Айленд в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Общество

Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Кино

Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
Обновлено в 16:47
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Космос

Телескоп Hubble снял сближение галактики с Млечным путем

Новую фотографию галактики Messier 90, сделанную орбитальным телескопом Hubble с использованием нескольких детекторов излучения, разместил в понедельник портал Space.com.
Обновлено в 01:55
Космос

Завершен космический проект «Спектр-Р»

Государственная комиссия по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» приняла решение завершить проект.
Обновлено в 13:04
Авто

Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России

Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
ЖКХ

На Сахалине все еще думают, брать деньги за мусор с человека или с квадратного метра

80-летнюю Зинаиду Снеткову, проживающую в областном центре по улице Поповича, волновало, что в ее родном дворе контейнеры для мусора стоят не на положенном месте.
Обновлено в 19:25
Кино

Мединский поделился впечатлениями от фильма «Донбасс. Окраина»

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм о Донбассе «первым шагом в осмыслении новейшей истории».
Обновлено в 19:52
Экономика

Правительство выделит 2,3 трлн рублей на развитие сельских территорий

Постановлением правительства РФ утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы.
Обновлено в 08:54
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Политика

Эрдоган опроверг отказ от С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Почему работу на Первом получил Тимур Еремеев, а не Карина Мишулина

Обновлено в 08:42
Космос

Астрономы зарегистрировали гамма-пульсации на пульсаре J0952-0607

Пульсары представляют собой высоко намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, испускающие пучки электромагнитного излучения.
Обновлено в 11:25
Происшествия

AP: число погибших при крушении катера на Дунае увеличилось до 11

Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Общество

Испанская полиция предупредила о популярных способах «развода» туристов

Испания остается одним из самых популярных направлений в Европе у россиян, с начала года эту страну посетили более 271 тысячи туристов из России.
Обновлено в 20:20
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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