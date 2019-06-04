Энергетика

«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефтиВедомости 06:32

Игорь Сечин выступал с докладом более часа, он объявил о запуске отгрузки нефти на Западно-Эргинском месторождении и рассказал о росте добычи на месторождениях «Роснефти» и PDVSA в Венесуэле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Роснефть» не хочет нести убытки от сокращения добычи нефти вместе с ОПЕК

Ведомости18:06

«Роснефти» нужны льготы и больше добычи

Коммерсантъ09:45

Сечин: продление сделки ОПЕК+ поможет США занять долю России на мировом нефтяном рынке

Вести.Финанс06:20

Сечин поставил вопрос о защите России в сделке ОПЕК+

Газета.Ru07:29

«Роснефть» пока не планирует откладывать запуск новых проектов из-за ОПЕК+

ТАСС06:38

«Роснефть» может обратиться в кабмин для компенсации потерь из-за сделки ОПЕК+

ПРАЙМ06:29

«Роснефть» видит риски в продлении сделки ОПЕК+

News.ru08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено в 21:55
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Обновлено в 12:22
Космос

Каково это: упасть в черную дыру? (Forbes, США) (Forbes)

Эйнштейн выдвинул свою теорию относительности в 1915 году, а Карл Шварцшильд получил решение по невращающейся черной дыре в начале 1916 года, то есть, на пару месяцев позже.
Обновлено в 17:34
Игры

Лондон после Брексита может стать фоном для событий Watch Dogs

Лондон после выхода Великобритании из Европейского союза может послужить фоном для создателей следующей части Watch Dogs.
Обновлено в 07:35
Политика

Осипов высказал своё мнение о прямых выборах мэра Читы

Врио губернатора Забайкальского Александр Осипов высказал свое мнение относительно возможного возвращения прямых выборов мэра Читы.
Обновлено в 21:53
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Политика

Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

Обновлено в 02:54
Наука

Ученые выявили связь между временем приема пищи и циркадными ритмами

В рамках исследования ученым удалось выявить наличие связи между приемом пищи и циркадными ритмами человека.
Обновлено вчера в 03:49
Кино

«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb

Обновлено в 16:50
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

В прошлом году udi сбросил чехлы на свою новую A6, но мы терпеливо ждали возвращения Allroad.
Обновлено в 22:36
Футбол

Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии

Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено в 17:19
Политика

В Счетной палате предложили создать новый госорган по вопросам открытости власти

Как передает ТАСС, эксперты Счетной палаты предложили учесть опыт «открытого правительства» времен президенства Дмитрия Медведева.
Обновлено в 18:06
Происшествия

После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского

«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено в 21:55
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено в 18:40
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Авто

АвтоВАЗ подтвердил работу над новым поколением Lada 4x4

В своем интервью изданию «АвтоВзгляд» господин Гульми сообщил о том, что работы над следующим поколением Lada 4x4 идут полным ходом и уже известны примерные сроки выхода новинки в свет.
Обновлено в 12:24
Общество

Синоптики предупредили красноярцев о ночных заморозках

Красноярцам пообещали ночные заморозки до минус двух градусов.
Обновлено в 22:21
Политика

Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь отметил, что НАТО сохраняет двери открытыми для Украины Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственным путем движения к будущему членству для Украины является проведение реформ, позволяющих приблизиться к стандартам альянса, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Космос

Apple показала трейлер сериала о советских космонавтах на Луне

Обновлено в 04:30
Общество

Град и ливни идут в Новосибирск

Обновлено в 22:22
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета

Обновлено в 22:34
Политика

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»

Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 19:42
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 23:31
Политика

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено в 21:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное