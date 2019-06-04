Энергетика
«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефтиВедомости 06:32
Стоит отметить, что мы не планируем откладывать запуск новых проектов в периметре «Роснефти», – отметил он, добавив, что нефтяникам нужно компенсировать потери, если они будут. Как проходит собрание акционеров В этом году собрание акционеров проходит в МФК "Горный", на Васильевском острове.
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Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
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Политика
Германия вновь вступилась за «Северный поток-2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства «Северного потока-2», передает РИА Новости.
Обновлено в 09:43
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Религия
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 07:55
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
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Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
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Ольга Жарикова вышла замуж после скандала с избиением
Ольга Жарикова официально вышла замуж за бойфренда Виктора Соловьева, которого еще недавно обвиняла в агрессивном поведении.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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Армия и оружие
Сирийская армия успешно возобновила наступление
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".
Обновлено в 09:12
Финансы
Рубль получил поддержку и укрепляется
Рубль 4 июня укрепляется, по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты.
Обновлено в 08:54
Наука
Губки накапливают ДНК морских видов
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Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Летевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Boeing, выполняющий рейс Москва- Берлин был вынужденно вернуться из места отправки - во Внуково.
Обновлено в 06:48
Политика
Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Сенат Конгресса США в понедельник единогласно одобрил законопроект, предусматривающий санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Обновлено в 02:57
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Бывший замруководителя СКР по Москве Никандров вышел из колонии
Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета (СКР) по Москве Денис Никандров, осужденный за взятку, вышел из колонии в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 03:48
Политика
Совбез ООН обсудит ситуацию с нападением на своих сотрудников в Косове
Совбез ООН 10 июня обсудит ситуацию с нападением на его сотрудников в Косове.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Заксобрание Севастополя одобрило законопроект об отзыве губернатора
Депутаты законодательного собрания Севастополя проголосовали в первом чтении за законопроект о процедуре отзыва губернатора.
Обновлено в 09:05
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, действия которых привели к смерти пятилетнего мальчика, сообщается во вторник на сайте телеканала "Прямой".
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