Энергетика

«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефтиВедомости 06:32

Стоит отметить, что мы не планируем откладывать запуск новых проектов в периметре «Роснефти», – отметил он, добавив, что нефтяникам нужно компенсировать потери, если они будут. Как проходит собрание акционеров В этом году собрание акционеров проходит в МФК "Горный", на Васильевском острове.
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«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефти

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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