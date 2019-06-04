Энергетика
«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефтиВедомости 06:32
Стоит отметить, что мы не планируем откладывать запуск новых проектов в периметре «Роснефти», – отметил он, добавив, что нефтяникам нужно компенсировать потери, если они будут. Как проходит собрание акционеров В этом году собрание акционеров проходит в МФК "Горный", на Васильевском острове.
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Сечин призывает защищать долю РФ на нефтяном рынке после форс-мажора на «Дружбе»
Интерфакс - Россия07:25
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