Энергетика

«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефтиВедомости 06:32

Стоит отметить, что мы не планируем откладывать запуск новых проектов в периметре «Роснефти», – отметил он, добавив, что нефтяникам нужно компенсировать потери, если они будут. Как проходит собрание акционеров В этом году собрание акционеров проходит в МФК "Горный", на Васильевском острове.
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«Роснефти» нужны льготы и больше добычи

Коммерсантъ09:45

«Роснефть» пока не планирует откладывать запуск новых проектов из-за ОПЕК+

ТАСС06:38

Сечин поставил вопрос о защите России в сделке ОПЕК+

Газета.Ru07:29

Сечин призывает защищать долю РФ на нефтяном рынке после форс-мажора на «Дружбе»

Интерфакс - Россия07:25

«Роснефть» видит риски в продлении сделки ОПЕК+

News.ru08:40

«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефти

Ведомости06:32

Сечин: продление сделки ОПЕК+ поможет США занять долю России на мировом нефтяном рынке

Вести.Финанс06:20
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Армия и оружие

Террористы сделали похищения людей в Идлибе выгодным бизнесом

Как замечается, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» действуют от имени «правительства национального спасения», которое было организовано в Идлибе запрещенной в России группировкой «Джебхат ан-Нусра»1.
Обновлено в 13:54
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак примет участие во встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:23
Игры

E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций

Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Общество

Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Политика

В Кремле оценили возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

Авторитетным и опытным деятелем назвал представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучму пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак

Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Политика

Ципрас: Досрочные выборы в парламент Греции пройдут 7 июля

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас подтвердил, что 10 июня он попросит президента страны Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить досрочные выборы на 7 июня.
Обновлено в 16:09
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество

В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера

«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено в 12:51
Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию на выборах в Раду

Обновлено в 16:16
Общество

Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Политика

НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:45
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Экономика

Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»

Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова выкупила 78,73% в крупном российском ритейлере «Лента».
Обновлено в 10:15
Общество

В компании «Май» оценили итоги исследования чая «Роскачеством»

Ранее сообщалось, что «Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки.
Обновлено в 14:10
Футбол

«Анжи» объявил об уходе главного тренера Адиева

Обновлено в 16:24
Гаджеты

Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов

Обновлено в 09:52
Игры

Утечка: The Surge 2 может выйти 24 сентября

Похоже, цифровой магазин Microsoft Store раньше времени рассекретил дату выхода хардкорного ролевого экшена The Surge 2. Согласно информации на странице предзаказа, релиз состоится 24 сентября.
Обновлено в 13:30
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Политика

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу

Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Политика

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

Обновлено в 11:04
Общество

«Победа» удалила запись про опознание тел пассажиров

Авиакомпания "Победа" удалила из своих официальных сообществ в социальных сетях пост с объяснениями запрета на изменение пассажирами своих мест.
Обновлено в 08:17
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
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Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына

Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Спорт

Анна и Сергей Семак снова женятся

Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
Обновлено в 13:55
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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