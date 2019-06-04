Энергетика

«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефтиВедомости 06:32

Стоит отметить, что мы не планируем откладывать запуск новых проектов в периметре «Роснефти», – отметил он, добавив, что нефтяникам нужно компенсировать потери, если они будут. Как проходит собрание акционеров В этом году собрание акционеров проходит в МФК "Горный", на Васильевском острове.
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Сечин поставил вопрос о защите России в сделке ОПЕК+

Газета.Ru07:29

России надо защищать свою долю на нефтяном рынке, особенно после форс-мажора на «Дружбе» - Сечин

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«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефти

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Сечин: продление сделки ОПЕК+ поможет США занять долю России на мировом нефтяном рынке

Вести.Финанс06:20

«Роснефть» пока не планирует откладывать запуск новых проектов из-за ОПЕК+

ТАСС06:38
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Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

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Авто

Австралийские полицейские пересядут на электрокары Tesla

Автомобили на электротяге Tesla Model X станут исполнять функции патрульной машины в рамках программы, которая подразумевает в ближайшее время пересадить всех австралийских полицейских на «технологичные авто».
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
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Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора

В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
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Общество

«Победа» объяснила запрет на пересадку «последующим опознанием»

"Победа" назвала ряд причин, по которым пассажирам нельзя пересаживаться в салоне самолета.
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Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
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Тулунский маньяк признался в новых преступлениях

Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.
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Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами

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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

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Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
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Игры

В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin»

В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
Обновлено в 07:27
Политика

Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США

Сенат США вечером 3 июня единогласно поддержал законопроект о сдерживании иностранного вмешательства в выборы под "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы" (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act или DETER Act).
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Экономика

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

Новая государственная программа развития сельских территорий до 2025 года утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 07:39
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Китайская копия Renault Kwid станет дешевле оригинала

Производитель из Китая Dongfeng готовится представить перелицованного «клона» популярной модели Renault Kwid под своей маркой.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика

Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%

Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10,4% и составила 185,5 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
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Происшествия

В Москве проверяют телецентр «Останкино» после сообщения о минировании

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Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
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В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 05:00
Экономика

Китайский бизнес может перенести производство в РФ

Малые и средние предприятия Китая под давлением торговой войны с Соединенными Штатами задумались о переносе производства в Россию.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
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Общество

Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу

Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

Украинская артиллерия нанесла удар по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке, сообщил 4 июня telegram-канал Inside Donetsk.
Обновлено в 02:33
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МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

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Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
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Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
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Вышел первый трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»

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Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
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Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь

Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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