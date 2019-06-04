Энергетика

«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефтиВедомости 06:32

Стоит отметить, что мы не планируем откладывать запуск новых проектов в периметре «Роснефти», – отметил он, добавив, что нефтяникам нужно компенсировать потери, если они будут. Как проходит собрание акционеров В этом году собрание акционеров проходит в МФК "Горный", на Васильевском острове.
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«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефти

Ведомости06:32

Сечин поставил вопрос о защите России в сделке ОПЕК+

Газета.Ru07:29

России надо защищать свою долю на нефтяном рынке, особенно после форс-мажора на «Дружбе» - Сечин

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«Роснефть» может обратиться в кабмин для компенсации потерь из-за сделки ОПЕК+

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Сечин: продление сделки ОПЕК+ поможет США занять долю России на мировом нефтяном рынке

Вести.Финанс06:20
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Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

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"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
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В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
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У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
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Компания Volgabus заверяет, что вездеход создан исключительно из отечественных комплектующих, с использованием российских технологий и программного обеспечения.
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Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
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Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

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YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

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«Победа» объяснила запрет на пересадку «последующим опознанием»

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Трамп задремал во время речи королевы

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Jay-Z стал первым миллиардером в рэпе

Среди рэп-музыкантов появился первый обладатель миллиардного состояния: это американец Jay-Z.
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По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.
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Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
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Экс-главу «дочки» Уралвагонзавода объявили в международный розыск

В чем обвиняют бывшего топ-менеджера Бывший генеральный директор дочерней компании Уралвагонзавода "УВЗ-Логистик" 51-летний Дмитрий Еремеев объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1. ст. 201 УК).
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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