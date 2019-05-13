Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 разаRambler News Service вчера в 09:57
Дополнительным фактором роста выручки стало увеличение дохода от ассоциированных и совместных предприятий. Операционные расходы возросли в I квартале на 14,1% и составили 1,736 трлн руб. Прибыль до налогообложения выросла в 1,5 раза — до 193 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
В 2018 году компания снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на 14 млрд долларов. В текущем квартале мы ставим задачу по снижению этих показателей на сумму не менее 2 млрд долларов.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Украинскую военную технику могут утилизировать в Крыму
Еще в начале прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина может забрать оставленную военную технику из Крыма.
Обновлено вчера в 09:55
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Минюст США получил запрос о возвращении летчика Ярошенко в Россию
Минюст США получил и рассматривает запрос от России о возвращении на родину летчика Константина Яршенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 02:28
Кино
Госфильмофонд составил рейтинг утраченных фильмов
Обновлено в 01:53
Здоровье
В Свердловской области от укусов клещей пострадали 4,8 тысячи человек
В Свердловской области от присасывания клещей пострадали 4 793 человека, таковы данные на 13 мая.
Обновлено в 01:42
Политика
National Interest предложил способ примирения России и США
Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Серийное производство новой противолодочной ракеты началось в России
Обновлено вчера в 10:04
Общество
Названы пять главных признаков онкологии кожи
Ранее специалисты назвали продукт, увеличивающий риск рака, также эксперты перечислили основные симптомы онкологического заболевания.
Обновлено в 02:39
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство храма святой Екатерины
В Екатеринбурге началось строительство храма святой Екатерины. Сегодня площадку, на которой будет возводиться собор, обнесли забором.
Обновлено вчера в 01:01
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
В России растет число регионов с грязной питьевой водой
Почти на 10% вырастет доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
Обновлено в 02:12
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 00:00
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова организовала себе каникулы на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова решила организовать себе каникулы на Мальдивах.
Обновлено в 02:17
Авто
Volvo в апреле увеличила продажи в России на 7,9%
Продажи компании Volvo в апреле составили 643 новых машины, что на 7,9% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:20
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Политика
Еврокомиссия ответила на запрос Nord Stream 2 по Газовой директиве
Эксперты Еврокомиссии (ЕК) готовы встретиться с представителями Nord Stream 2 AG, чтобы выслушать их аргументацию в пользу исключения проекта из поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Трамп заявил о встрече с Путиным
Дональд Трамп объявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в июне на саммите "большой двадцатки" в Японии.
Обновлено вчера в 15:03
Кино
Названа дата премьеры документального фильма об «Игре престолов»
Поклонники «Игры престолов» смогут посмотреть документальный фильм о съемках своего любимого сериала 26 мая, уже через неделю после выхода финального эпизода.
Обновлено вчера в 15:51
Здоровье
Нижегородское правительство готовит программу капремонта больниц
Разработка региональной программы капитального ремонта медицинских учреждений завершается в Нижегородской области.
Обновлено вчера в 08:57
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48