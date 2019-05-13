Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 разаRambler News Service вчера в 09:57

Дополнительным фактором роста выручки стало увеличение дохода от ассоциированных и совместных предприятий. Операционные расходы возросли в I квартале на 14,1% и составили 1,736 трлн руб. Прибыль до налогообложения выросла в 1,5 раза — до 193 млрд руб.
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Игорь Сечин
В 2018 году компания снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на 14 млрд долларов. В текущем квартале мы ставим задачу по снижению этих показателей на сумму не менее 2 млрд долларов.
— Игорь СечинИзвестия вчера в 12:14

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Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 раза

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