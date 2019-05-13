Экономика
«Роснефть» в I квартале увеличила выручку на 20%АБН 20:40
В первом квартале 2019 года выручка «Роснефти» выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете компании. Увеличение объясняется ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов, а также повышением цен на нефть в рублевом выражении.
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В 2018 году компания снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на 14 млрд долларов. В текущем квартале мы ставим задачу по снижению этих показателей на сумму не менее 2 млрд долларов.
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Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Политика
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
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Политика
Политолог рассказал, как можно примирить Россию и США
Как отметил политолог, очередной виток напряжения между двумя супердержавами возник вокруг ситуации в Венесуэле: США крайне недовольны поддержкой России легитимного президента страны Николаса Мадуро.
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Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о сексе в общественных местах
Обновлено в 12:59
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Экономика
Строительную компанию «Сибмост» требуют признать банкротом
Напомним, в апреле 2013 г. строительная компания «Сибмост» выиграла конкурс и заключила контракт стоимостью 1,3 млрд руб. на строительство двухуровневой развязки на ул. 2-ая Брянская.
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Авто
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Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
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Кино
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Обновлено вчера в 12:39
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено в 22:17
Авто
Цены на флагманский кроссовер Nissan Murano в России стали ниже
Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено в 16:49
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Настя Каменских выложила откровенное фото в белом кружевном белье
Известная певица Настя Каменских выложила откровенное фото в белом кружевном белье.
Обновлено в 22:59
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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Политика
Новая лунная программа США получила название «Артемида»
В своем Twitter ведомство пояснило, что древнегреческая богиня Артемида была сестрой бога Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 1960-70-х годов.
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Кокорина и Мамаева этапируют в Ярославль
Обновлено в 10:31
Политика
США призвали Турцию отложить покупку С-400
Как отмечается, США призвали Турцию отложить покупку С-400 до 2020 года.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено в 12:42
Культура
«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко
В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Казани вооружённый школьник взял в заложники одноклассников
Сегодня, 13 мая, в Казани 17-летний школьник взял в заложники одноклассников – учеников 10-го класса городской гимназии №7. МВД по Республике Татарстан сообщает, что школьник явился в класс, вооружённый кухонным ножом и пневматическим пистолетом.
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Наука
Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным
Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
Обновлено в 10:45
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:19
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Экономика
Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4%
"В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", - сказал Даленов на заседании правительства.
Обновлено в 23:29
Общество
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона
Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями.
Обновлено в 19:31
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11