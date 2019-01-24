Энергетика
«Роснефть» в 2018 году увеличила производство моторного топлива на 2%REGNUM 05:51
Объём производства автомобильного топлива на предприятиях «Роснефти» в 2018 году достиг 39,1 млн тонн, что на 2% выше показателя предыдущего года, сообщает пресс-служба предприятия.
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Авто
«Автотор» приступил к выпуску седана Kia K900
Обновлено в 09:10
Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Появились новые фото ударного беспилотника «Охотник»
Пользователи утверждают, что это новые снимки российского ударного БЛА "Охотник".
Обновлено в 07:39
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Общество
Чиновница объяснила фразу о соцвыплатах матерям после 30 лет
В Новгородской думе, принявшей закон о выплатах за первого ребёнка женщинам в возрасте до 29 лет включительно, объяснили, что заявление о том, что женщинам старше этого возраста важнее родить первого ребёнка, чем получать выплаты за него, вырвано из контекста.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв
Взрыв произошел в квартале Дамаска Адави, сообщает в четверг агентство САНА. Предполагается, что речь идет о теракте.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Государственном историческом музее заявили о пропаже древней иконы
Государственный исторический музей не смог обнаружить в своих фондах старинную икону, учреждение провело внутреннюю проверку и обратилось в полицию, сообщили в пресс-службе музея.
Обновлено в 04:01
Авто
Представлен обновленный пикап Ford Ranger
Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Авто
Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200
Компания Toyota решила отметить 60-летие выхода внедорожников Land Cruiser на рынок США новой спец.версией легендарной модели.
Обновлено в 07:21
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Авто
Новая модель Bentley дебютирует в Женеве
Компания Bentley на автосалоне в Женеве представит новую модель, дебют которой приурочат к 100-летию марки.
Обновлено вчера в 10:16
Спорт
Коляда идет первым после короткой программы на чемпионате Европы
Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Минске, его соотечественник Александр Самарин занимает второе место.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход
Обновлено в 07:23
Гаджеты
В Сети снова опубликовано фото настоящего Samsung Galaxy S10+
Обновлено вчера в 16:41
Культура
Умерла музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова
Обновлено в 09:37
Гаджеты
Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий
Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Политика
Карлос Гон покинул пост руководителя Renault
Обновлено в 01:53
Технологии
Amazon начал тестировать беспилотного робота для доставки товаров
Компания запустит шесть устройств Amazon Scout, которые будут развозить заказы в светлое время суток.
Обновлено в 08:49
Наука
В Китае клонировали пять макак с идентичными измененными генами
Обновлено в 00:35
Гаджеты
Polestar показала новую информационно-развлекательную систему
В компании сообщили, что вторая модель марки, а это фастбек с индексом 2, получит новую информационно-развлекательную систему, созданную на базе операционно-развлекательной системы Android.
Обновлено в 07:53
Общество
Минэкономразвития раскритиковало новый порядок сдачи на права
Минэкономразвития выступило против изменения действующего порядка сдачи экзаменов на водительские права.
Обновлено в 05:28
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
ЕЦБ принял решение сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Суд в Брянске оправдал фигурантов «макового дела»
Рассмотрение уголовного дела нынешним составом суда началось в мае 2016 года, 19 декабря 2018 года вердиктом присяжных заседателей все подсудимые по уголовному делу были оправданы по всем пунктам обвинения.
Обновлено в 09:32
Транспорт
Власти Петербурга приостановили расторжение контракта с «Метростроем»
Сумма требований составляет 1,3 млн руб. 21 января власти Петербурга приняли решение расторгнуть с "Метростроем" все контракты на строительство трех линий из-за того, что компания допускает "грубое неисполнение условий госконтрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ".
Обновлено в 09:30
Общество
Роскачество развеяло мифы о средствах для мытья посуды
Роскачество завершило исследование средств для мытья посуды.
Обновлено в 00:00
Авто
Jaguar тестирует электромобиль с автопилотом и проектором
До сих пор многие считают машины с автопилотом непредсказуемыми и опасными, предпочитая видеть за рулем водителя.
Обновлено в 05:18
Происшествия
«Победа» подала иск к пограничникам аэропорта «Внуково»
«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к сотрудникам пограничной службы аэропорта «Внуково», свидетельствует информация на сайте судебной картотеки.
Обновлено в 07:29