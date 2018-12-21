Энергетика

«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб
РБК
09:08

«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
РБК09:08

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«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб

РБК09:08

Совет директоров «Роснефти» уточнил план развития компании до 2020 года

Lenta.ru08:24

«Роснефть» ожидает рост добычи на 2% по итогам года

News.ru06:42

Добыча углеводородов «Роснефти» по итогам 2018 года превысит 285 млн тонн н.э

ТАСС06:30

«Роснефть» планирует увеличить капвложения до 1,2-1,3 трлн рублей

Вести.Финанс06:23

«Роснефть» ожидает роста добычи нефти и газа в 2018 году на 2% — до 285 млн тонн

Rambler News Service06:00

«Роснефть» ожидает роста добычи углеводородов в 2018 г на 2%

ПРАЙМ05:49
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Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Энергетика

Нефть потеряла больше 5% стоимости. И продолжает стремительно дешеветь

Обновлено в 08:56
Энергетика

Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа

Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика

Узбекистан нанял банки для дебюта на международном долговом рынке

Полномочия заниматься организацией размещения облигаций получили JP Morgan, Deutsche Bank, Citi и российский Газпромбанк.
Обновлено в 10:24
Энергетика

В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа

Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено в 06:52
Энергетика

В Пермском крае повысится плата за газ

За газ для отопительных нужд стоимость повысится на семь копеек (4.91).
Обновлено в 08:08
Энергетика

Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018

За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 09:12
Энергетика

«Газпром межрегионгаз Краснодар» назвал количество должников в регионе

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подсчитал количество должников за газ в регионе По данным компании, всего в Краснодарском крае 142 тыс. должников — это каждый десятый абонент.
Обновлено в 06:50
Энергетика

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено в 08:49
Энергетика

ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»

Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика

Китай отказывается от импорта нефти из США

Едва заключив перемирие в торговой войне с США, Китай заявил о намерении сократить до минимума или вообще отказаться от импорта североамериканской нефти.
Обновлено в 08:45
Энергетика

В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ

Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено в 09:40
Энергетика

На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти

В рамках двух проектов в российском секторе Каспийского моря добыча нефти ПАО "Лукойл" превысила 20 миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:59
Энергетика

Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС

Компания-оператор болгарской газотранспортной системы (ГТС) «Булгартрансгаз» объявила аукцион на бронирование мощностей в проекте расширения ГТС страны.
Обновлено в 09:41
Энергетика

Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине

За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено в 03:38
Энергетика

Суд Парижа оштрафовал компанию Total на 500 тыс евро по делу о коррупции

Суд Парижа в пятницу оштрафовал нефтяную компанию Total на 500 тысяч евро по делу о коррупции иностранных государственных лиц в рамках заключения контракта в Иране, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:01
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