Энергетика

Сечин оценил перспективы добычи нефти в ВенесуэлеREGNUM 07:52

Значительного снижения добычи нефти в 2019 году на совместных проектах «Роснефти» с государственной компанией PDVSA в Венесуэле не ожидается. Об этом сегодня, 4 июня, заявил глава российской компании Игорь Сечин.
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Сечин оценил перспективы добычи нефти в Венесуэле

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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