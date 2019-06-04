Энергетика
Сечин оценил перспективы добычи нефти в ВенесуэлеREGNUM 07:52
Значительного снижения добычи нефти в 2019 году на совместных проектах «Роснефти» с государственной компанией PDVSA в Венесуэле не ожидается. Об этом сегодня, 4 июня, заявил глава российской компании Игорь Сечин.
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Политика
Медведев утвердил план по «регуляторной гильотине»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», который должен избавить предпринимателей от лишних проверок, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В рейтинге RAEX тройка призеров с прошлого года не изменилась: кроме МГУ, на пьедестале МФТИ (2 место) и МИФИ (3 место).
Обновлено в 08:25
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Подмосковье убили директора торгового центра
В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:41
Общество
Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко
Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.
Обновлено в 07:34
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Политика
Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»
Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Транспорт
Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить
Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Футбол
«Локомотив» интересуется защитником «Сантоса»
Как стало известно Sport24, «Локомотив» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Сантоса» Густаво Энрике.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Авто
Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов
Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Авто
Названы цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross для России
Российские дилеры начали принимать заказы на Citroen C5 Aircross. Новый кроссовер будет доступен в трех комплектациях: Live, Feel и Shine.
Обновлено в 07:40
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак
Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Баскетбол
Итудис подписал новый контракт с ЦСКА
Греческий тренер Димитрис Итудис подписал новый контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 07:29
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно сел во Внуково
Boeing-737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва - Берлин, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту "Внуково".
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду
Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
Обновлено в 05:59
Политика
В администрации Зеленского рассказали о его графике работы
Обновлено в 03:39