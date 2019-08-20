Энергетика
«Роснефть» увеличила добычу нефти в первом полугодииИзвестия 10:00
По данным компании, в январе–июне текущего года среднесуточная добыча углеводородов НК «Роснефть» выросла на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день она составляет 5,81 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (141,8 млн т.н.э. за полугодие).
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