Энергетика
«Роснефть» увеличила добычу нефти в I полугодии на 2%Rambler News Service 02:06
Среднесуточная добыча углеводородов компании за шесть месяцев увеличилась на 1,8% и составила 5,806 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.). Добыча газа увеличилась в первом полугодии на 0,3% и достигла 33,43 млрд кубометров.
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