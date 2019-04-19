Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ вчера в 09:37

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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Леонтьев: Материал агентства Reuters о том, что Венесуэла обходит санкции с помощью компании «Роснефть», – это ложь

Эхо Москвы00:31

«Роснефть» опровергла помощь Венесуэле в обходе санкций

News.ruвчера в 09:21

«Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии

Ведомостивчера в 08:50

«Роснефть» обвинила Reuters в «информационной диверсии» из-за материала о Венесуэле

ТАССвчера в 09:17

«Роснефть»: Деятельность агентства Reuters в России надо запретить

REGNUMвчера в 10:47

«Роснефть» назвала ложью материал Reuters о помощи Венесуэле при обходе санкций

Говорит Москвавчера в 09:29

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы из-за «информационной диверсии» Reuters

Дождьвчера в 09:00
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Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Обновлено вчера в 14:09
Политика

Пушков назвал лебединой песней участие Порошенко в дебатах с Зеленским

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "лебединой песней" действующего президента Украины Петра Порошенко его участие в дебатах с кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Общество

Глава Минвостокразвития вылетел в Забайкалье из–за природных пожаров

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в субботу, 20 апреля, вылетел в Забайкалье, где накануне из-за сложной ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС.
Обновлено в 02:06
Единоборства

В Санкт-Петербурге состоится турнир UFC Fight Night 149

В Санкт-Петербурге состоится турнир UFC Fight Night 149. Соревнования будут проходить в спорткомлексе «Юбилейный» сегодня, 20 апреля.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Обновлено в 01:01
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Описанные в докладе Мюллера расследования против России не закончены

Представленный 18 апреля доклад специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США позволяет предположить, что связанные с ним расследования продолжаются.
Обновлено вчера в 11:56
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Наука

Физики хотят найти тёмную материю на Большом адронном коллайдере

Большой адронный коллайдер может стать средством для отлавливания темной материи.
Обновлено в 03:15
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Певица Адель развелась со своим мужем

Известная артистка разошлась со своим мужем, сообщает журнал US Weekly со ссылкой на ее представителя.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика

Посол рассказал о предложении России по морской границе с Абхазией

Россия предложила Абхазии из-за того, что пока не удается решить вопрос по сухопутной границе, подписать соглашение по разграничению морских пространств, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Абхазии Алексей Двинянин.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Кабуле у здания министерства связи прогремел взрыв

Взрыв прогремел вблизи здания министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал 1TV News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Насрата Рахими.
Обновлено в 03:45
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено вчера в 02:21
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Общество

Неизвестные сожгли два моста, ведущих к станции Шиес

Обновлено 18 апреля в 13:12
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко: «Когда муж мне дает деньги, я не противлюсь»

28-летняя Регина Тодоренко не скрывает - она не привыкла сидеть дома без дела.
Обновлено в 00:59
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Здоровье

В Японии из больницы выпишут новорожденного весом 258 граммов

Японские специалисты утверждают, что процент выживаемости младенцев весом менее 1 килограмма составляет 90%.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие

Источник: РФ может построить две атомные подлодки «Борей-К» с крылатыми ракетами

Министерство обороны рассматривает возможность постройки двух атомных подлодок нового проекта "Борей-К", которые станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:20
Политика

Полиция Киева опровергла получение звонка о теракте на дебатах

На Украине опровергли информацию о том, что во время предвыборных дебатов поступило сообщение о возможном теракте в студии «Общественного телевидения».
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие

В Москву прибыла военная техника к параду Победы

Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300

В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 02:34
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