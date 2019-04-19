Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ вчера в 09:37
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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«Роснефть» назвала ложью материал Reuters о помощи Венесуэле при обходе санкций
Говорит Москвавчера в 09:29
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Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Пушков назвал лебединой песней участие Порошенко в дебатах с Зеленским
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "лебединой песней" действующего президента Украины Петра Порошенко его участие в дебатах с кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Общество
Глава Минвостокразвития вылетел в Забайкалье из–за природных пожаров
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в субботу, 20 апреля, вылетел в Забайкалье, где накануне из-за сложной ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС.
Обновлено в 02:06
Единоборства
В Санкт-Петербурге состоится турнир UFC Fight Night 149
В Санкт-Петербурге состоится турнир UFC Fight Night 149. Соревнования будут проходить в спорткомлексе «Юбилейный» сегодня, 20 апреля.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Описанные в докладе Мюллера расследования против России не закончены
Представленный 18 апреля доклад специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США позволяет предположить, что связанные с ним расследования продолжаются.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Наука
Физики хотят найти тёмную материю на Большом адронном коллайдере
Большой адронный коллайдер может стать средством для отлавливания темной материи.
Обновлено в 03:15
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Певица Адель развелась со своим мужем
Известная артистка разошлась со своим мужем, сообщает журнал US Weekly со ссылкой на ее представителя.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика
Посол рассказал о предложении России по морской границе с Абхазией
Россия предложила Абхазии из-за того, что пока не удается решить вопрос по сухопутной границе, подписать соглашение по разграничению морских пространств, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Абхазии Алексей Двинянин.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Кабуле у здания министерства связи прогремел взрыв
Взрыв прогремел вблизи здания министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал 1TV News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Насрата Рахими.
Обновлено в 03:45
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено вчера в 02:21
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Общество
Неизвестные сожгли два моста, ведущих к станции Шиес
Обновлено 18 апреля в 13:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: «Когда муж мне дает деньги, я не противлюсь»
28-летняя Регина Тодоренко не скрывает - она не привыкла сидеть дома без дела.
Обновлено в 00:59
Здоровье
В Японии из больницы выпишут новорожденного весом 258 граммов
Японские специалисты утверждают, что процент выживаемости младенцев весом менее 1 килограмма составляет 90%.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Источник: РФ может построить две атомные подлодки «Борей-К» с крылатыми ракетами
Министерство обороны рассматривает возможность постройки двух атомных подлодок нового проекта "Борей-К", которые станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:20
Политика
Полиция Киева опровергла получение звонка о теракте на дебатах
На Украине опровергли информацию о том, что во время предвыборных дебатов поступило сообщение о возможном теракте в студии «Общественного телевидения».
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
В Москву прибыла военная техника к параду Победы
Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 02:34