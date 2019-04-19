Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ вчера в 09:37
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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«Роснефть» назвала ложью материал Reuters о помощи Венесуэле при обходе санкций
Говорит Москвавчера в 09:29
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