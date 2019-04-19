Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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«Роснефть» опровергла помощь Венесуэле в обходе санкций

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«Роснефть» обратится в правоохранительные органы из-за «информационной диверсии» Reuters

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Венесуэла обходит санкции с помощью «Роснефти»

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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
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Если верить инсайдерской информации, марка планшетов ASUS ZenPad уходит в историю С одной стороны, уход ASUS с рынка планшетных компьютеров неожиданный, с другой — закономерный.
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Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»

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Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
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Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
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