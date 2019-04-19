Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay
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Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
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Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
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